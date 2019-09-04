Российские лучники показали в ГУМе мастерство перед финалом Кубка мира в Москве
В столичных "Лужниках" 6 и 7 сентября состоится финал Кубка мира по стрельбе из лука. На заключительный турнир этого олимпийского вида спорта в Москву съехались все сильнейшие спортсмены мира, среди которых будут и российские мастера, регулярно занимающие пьедестал почета на международной арене.
В среду, 4 сентября, в центре ГУМа у фонтана состоялось необычное шоу - показательная стрельба.
Ведущий мероприятия - Иван УргантФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мишени выбраны и подготовленыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На огневом рубежеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лучники стреляли с мостиков второго этажа по яблокам и вишням.
Лучники стреляли с мостиков второго этажа по арбузам, дыням, яблокам и вишнямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
После этого в Демонстрационном зале ГУМа состоялась жеребьевка участников соревнований. Мероприятие не обошли стороной многие российские знаменитости.
За жеребьевкой проследила актриса Ингеборга ДапкунайтеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гостями мероприятия стали Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Телеведущая Екатерина ОдинцоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российские спортсмены-лучникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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