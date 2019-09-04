Российские лучники показали в ГУМе мастерство перед финалом Кубка мира в Москве

В столичных "Лужниках" 6 и 7 сентября состоится финал Кубка мира по стрельбе из лука. На заключительный турнир этого олимпийского вида спорта в Москву съехались все сильнейшие спортсмены мира, среди которых будут и российские мастера, регулярно занимающие пьедестал почета на международной арене.

В среду, 4 сентября, в центре ГУМа у фонтана состоялось необычное шоу - показательная стрельба.

Ведущий мероприятия - Иван УргантФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мишени выбраны и подготовленыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На огневом рубежеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучники стреляли с мостиков второго этажа по яблокам и вишням.

Лучники стреляли с мостиков второго этажа по арбузам, дыням, яблокам и вишнямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После этого в Демонстрационном зале ГУМа состоялась жеребьевка участников соревнований. Мероприятие не обошли стороной многие российские знаменитости.

За жеребьевкой проследила актриса Ингеборга ДапкунайтеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гостями мероприятия стали Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Екатерина ОдинцоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спортсмены-лучникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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