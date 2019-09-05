2019-09-05T00:12:20+03:00
В мире

«Скрытая агрессия»: Эксперт объяснил, зачем американскому спецназу нужна тайная база у границ России

Политолог Михаил Фрибен уверен, что появление в Эстонии подготовленных и высокомобильных подразделений армии США не осталось незамеченным в Москве
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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«Скрытая агрессия»: Эксперт объяснил, зачем американскому спецназу нужна тайная база у границ России«Скрытая агрессия»: Эксперт объяснил, зачем американскому спецназу нужна тайная база у границ РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как выяснили журналисты эстонского телеканала ERR, на территории их страны с 2014 года действует тайная база подготовки американского спецназа. Её место дислокации — селение Тапа в северной части республики.

Расположение удачное: и от крупнейшего города, Таллина, всего час езды на машине, и рядом — крупный лесной массив, где можно вдали от посторонних глаз проводить учебные стрельбища или марш-броски. И, наконец, до границы России — лишь 120 километров.

По сведениям журналистов, к 2020 году будет возведена вторая очередь базы, на что выделяется 17,5 млн долларов.

— Есть два разных типа сухопутной военной силы: линейные части, предназначенные для фронтальных операций, как в Великую Отечественную. И силы специальных операций — высокомобильные подразделения, способные мгновенно нанести точечный удар, скажем, взять под контроль стратегические объекты. Очевидно, в данном случае речь идёт именно о втором типе, — говорит политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. — Тактикой таких подразделений может стать «скрытая агрессия» — например, переброска хорошо подготовленных отрядов в зоны конфликта на Украине, если в него понадобится подбросить дров, чтобы сорвать перемирие в Донбассе. Или участие в несанкционированных массовых митингах (уже в России), чтобы в нужный момент превратить их в вооружённое столкновение — с жертвами и соответствующей медийной картинкой. Тем более, что в Прибалтике немало людей владеют русским и ничем не будут выделяться из нашей толпы. Другое дело, если эту базу нашли журналисты, значит, не такая уж она тайная. И кто надо — давно о ней знает и принял меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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