Венеция-2019: Выпавшие зубы

«Почётный гость» - осторожное возвращение в форму надолго выпавшего из обоймы канадского автора Атома Эгояна, одного из властителей кинодум в 1990 годы, певца «атомизации» и некоммуникабельности. Герой нового фильма в отличном исполнении Дэвида Тьюлиса - санитарный инспектор, вытаскивающий женские волосы из фастфуда и знающий толк в сортах крысиного дерьма. Иногда он использует служебное положение в своих целях, грозясь прикрыть проштрафившийся ресторан. Его скорбная история рассказывается дочерью священнику перед его же похоронами. А заодно и история самой дочери, наложенная на историю отца, его измены больной матери и дочкиной мести ему за это. В результате указанной мести девушка, являющаяся дирижёром молодёжного оркестра, просит посадить себя в тюрьму на возможно долгий срок - тем более, что ей приписали историю с харассментом (якобы она, чтобы два раза не вставать, занималась сексом сразу с двумя несовершеннолетними оркестрантами). За грехи отцов платят дети - так дочь использовала сегодняшнюю сексуальную «повестку» для искупления. Для чего нужно было только, чтобы вожделевший ее водитель автобуса прибрал к рукам ее телефон и отправил от ее имени смс.

«Почётный гость» Атома ЭгоянаФото: кадр из фильма

Авторы спорят друг с другом в искусстве высасывания из пальца наиболее невероятной «общечеловеческой» притчи на злобу дня. Отличился, правда, в худшую сторону, в прошлом хороший чилийский режиссер Пабло Лоррейн, предъявивший недостойную себя вещь под названием «Эмма», как предписывает текущая конъюнктура, построенную, разумеется, вокруг женского персонажа. У него все выходило прекрасно, когда он снимал про непростую историю своей страны («Тони Манеро», «Пост мортем» и т.д.), но вот сказать стало нечего, и припала охота сообразить притчу на материале жизни сегодняшней чилийской молодёжи. На выходе имеем противную и на редкость неинтересную чувиху Эмму, исполнительницу современного танца, которая спит со всеми без разбора и учета половой принадлежности. Что было бы вполне похвально - но, как выясняется, делает она это не просто так, а из далеко идущих соображений: создать большую семью во имя мальчика-сироты, которого она сначала усыновила с партнёром-хореографом (Гаэль Гарсия Берналь), потом бросила, а теперь снова хочет усыновить, испытав неубедительное чувство вины.

"Эмма" Пабло ЛоррейнаФото: кадр из фильма

На фоне этой граничащей с абсурдом умозрительности, поданной еще и со звериным режиссерским серьезом, история семьи в дебюте австралийки Шэннон Мёрфи «Молочные зубы» кажется образцом драматургической рациональности, триумфом пост-иронии. Этот неплохой фильм, в основе которого в меру банальная пьеса, больше похож на средний снятый на пленку спектакль - впрочем, с хорошими австралийскими актёрами, разыгравшими ещё одну историю безвременной смерти от рака. Больна молодая девушка, у которой даже молочные зубы не все выпали, и которая до последнего дня живет своей жизнью так, как будто бы с ней ничего не происходит. Даже теряет девственность совсем незадолго до наступления рокового часа. Смерть помещена в контекст жизни как непременная ее часть, и трактуется авторами безо всякого пиетета и трепета, что, несомненно, плюс, но ни разу не откровение.