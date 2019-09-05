Талисманы звезд: Пугачеву защищает мандала за 9000 евро, а Нагиева – дешевая сережка из перехода

Никогда такого не было и вот опять: знаменитостей захлестнула мода на вещицы с сакральным смыслом. Не иметь загадочных кулонов, колечек, браслетов уже считается дурным тоном. Но не только украшения защищают звезд от сглаза и порчи.

МАГИЧЕСКИЙ УЗОР ДЛЯ ПРИМАДОННЫ

Каких только оберегов не приписывали Пугачевой, но несколько лет назад в интервью «КП» она скромно призналась:

- У меня был бабушкин крест - красивый такой, увитый цветочками, необычный. Я считала его своим амулетом. Если обнаруживала, что его нет, у меня начиналась паника. Но я потеряла его на студии, когда Кристина записывала свою первую песню «Факир». Я подумала, что это знак: теперь этот крест нести не мне, а ей. С тех пор стараюсь не зацикливаться на талисманах.

Но два года назад Филипп Киркоров подарил бывшей жене оберег за 9 тысяч евро. Восточный узор – мандалу невероятной красоты диаметром 61 см, для певицы изготовил художник Даниэль Поэль, живущий в Майами. Теперь эта магическая картина, инкрустированная полудрагоценными камнями – аметистом, нефритом, гранатом и другими, украшает гостиную звезды и оберегает ее семейное счастье.

- Эти камни помогают обрести гармонию с собой, а также укрепляют здоровье семьи и помогают в карьере, - уверен автор. – Кроме того, мандала Примадонны говорит, что ее творческий потенциал раскрыт не до конца. Главные свершения еще впереди!

danielpoyel Мандала для Аллы Пугачевой

У НАГИЕВА – БЕЗБОЛЕЗНЕННО И ГИГИЕНИЧНО

Секс-символ больших и малых экранов уверяет, что татуировки, цепочки и браслеты, которые он так любит носить – не просто часть имиджа.

- Я далек от того, чтобы рисовать на себе львов, котиков или мотоциклы, – говорит Дмитрий Нагиев. – Каждая тату несет для меня глубокий смысл. В основном это надписи или культовые знаки (на левом предплечье актера выбито Te Amo Es Mecum – «Люблю тебя, это истина», а на левом бицепсе – крест. – Ред.). Считаю их своими оберегами.

А зародилась эта нагиевская мода 30 лет назад, в студенческие годы. Однажды молодой студент Ленинградского института театра, музыки и кинематографии пошел в булочную за хлебом и встретил в подземном переходе предприимчивую бабулю.

- Она сидела, а рядом была прикреплена картонка с надписью: «Прокалываю уши. Безопасно, безболезненно и гигиенично», - вспоминает Дмитрий. - Меня это почему-то убедило. Я присел, бабка послюнявила иголку, протерла ее ваткой и воткнула мне в ухо. С тех пор сережка стала моим талисманом. И до сих пор люблю все эти побрякушки, купленные где-нибудь за копейки, хотя хотя зачастую они висят и только мешают.

nagiev.universal Сережка Нагиева

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩА

Певица Анна Плетнева, похоже, продала душу дьяволу, иначе как объяснить, что в свои 42 эта мама троих детей выглядит на 18? Вот и амулеты у вечно молодой красавицы – в лучших традициях черной магии.

- Я люблю диковинные вещицы из самых неожиданных материалов, - признается Плетнева. - Но найти действительно красивые работы - проблема. Поэтому я решила сделать такую вещь сама. Остановилась на ободке. Разработала дизайн, нарисовала на бумаге, а потом отдала ювелирам.

Так и получился головной убор, украшенный огроменными серебряными пауками. Целая стая жутких тварей роится у самого лица звезды, а ей хоть бы хны:

- Этот ободок - моя гордость. Я надеваю его на концерты, на съемки. Чувствую, что он приносит удачу.

ЗВЕЗДУ «УНИВЕРА» ОХРАНЯЕТ ДРЕВНЕРУССКИЙ ОБЕРЕГ

Красавицу-блондинку из молодежных комедий оберегает не новомодный амулет, а вещь, проверенная веками. «Шаркунок» - маленькую коробочку из бересты на красной шерстяной нитке, внутри которой находятся высушенные яблочные косточки, Анне Хилькевич на 18-летие подарила мама. А первые такие погремушки появились еще в Древней Руси.

- Чтобы талисман работал, его нужно потрясти, - рассказывает Хилькевич. - Раньше такие коробочки охраняли детей от злых духов, а я верю в некую высшую силу, которая дает мне энергию. Поэтому всегда ношу талисман с собой в сумке, но на людях его не демонстрирую. Мой «шаркунок» - на счастье. Есть еще «шаркунки» на любовь и на деньги. Я схитрила, когда выбирала: потому что если будет счастье, тогда появятся и любовь, и деньги.

ВЕЧНЫЙ УСПЕХ ДЛЯ ГИМНАСТКИ

Первый талисман появился у гимнастки Ляйсан Утяшевой еще в детстве.

- Это были мои первые духи «Successful», что переводится как «Успешный», - говорит Ляйсан. - Мне было 10 лет, когда на соревнованиях в Швеции девочка Ребекка протянула мне ярко-желтую коробочку и сказала: «Это тебе на удачу». И я так верила! Перед каждым турниром пшикалась этими духами, и на меня посыпались награды. Так было целых шесть лет, пока я случайно не разбила флакончик. Как я рыдала!

Все последующие травмы и неудачи спортсменка списывала на отсутствие талисмана. Поэтому Ляйсан нашла ловкий выход – еще подростком набила на шее название духов.

- И знаете, подействовало! – уверяет Утяшева. – Тогда, чтобы закрепить успех, я сделала еще три татуировки. Остановилась только потому, что мама слезно просила больше не колоться…

ВЕДЬМА БУЗОВА

Кому, как не Бузовой, защищать себя от злопыхателей: вездесущую поющую ведущую не критиковал только ленивый. Много лет на Олином запястье красовалась шерстяная красная нить-оберег, привезенная из Израиля. А когда она разорвалась, в жизни хозяйки якобы началась череда проблем и неурядиц.

Теперь у Бузовой новая фишка: серебряная магическая булавка от сглаза. Считается, если она расстегнется, почернеет или потеряется, значит, кто-то сильно желает тебе зла… Если это произойдет, талисман надо закопать в безлюдном месте или выбросить в реку. Правда, сама Оля уверяет, что никакая порча ей не страшна.

- Я верю в себя, свою силу и в силу мыслей, на самом деле я - ведьма, - кокетничает ведущая «Дома-2».

Фото: instagram.com/buzova86/

…И СВЯТОЙ ШНУРОВ

Самый популярный матершинник страны всегда уверял – не боится ни бога, ни черта. А. мол, единственный и самый надежный талисман находится у него между ног.

- Я его постоянно ношу с собой, и он меня еще ни разу не подводил! – кичился Шнуров несколько лет назад.

Но в прошлом году амулет у лидера «Ленинграда» все-таки появился. Друг артиста, журналист Александр Невзоров вручил ему медиатор-талисман на цепочке. С одной стороны на нем изображен череп, а с другой – то самое слово из трех букв. А кроме того, Невзоров «канонизировал» Шнура, вручив ему корочку «святого» несуществующей Нижегородской Церкви Летающего Макаронного Монстра.

- Я в элите, - обрадовался музыкант. - Теперь в экстренных ситуациях могу смело заявлять: «Я святой!».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Зарядить на удачу можно любую вещь»

- Когда я говорю о талисманах, не могу не привести такой пример, - рассказывает эзотерик и психотерапевт Мирослава Буш. - В начале 2000-х на аукционе была продана детская игрушка за 50 тысяч долларов. Это был старый обшарпанный медвежонок, но всем своим владельцам он приносил удачу и спасал жизни. Изначально его подарила отцу, уходящему на войну, маленькая дочь. И всю Великую Отечественную он прошел с этой игрушкой, вернувшись домой целым и невредимым, а медвежонка потом бережно передавали из поколения в поколение.

Так вот, если в вещь вложена любовь, надежда, любая положительная эмоция – она будет работать на удачу. Особенно, если этот предмет вам дарит близкий человек в какой-то трогательный момент: расставание, долгожданная встреча… Также это работает и в обратную сторону, когда вещь заряжена злом. Поэтому никогда не принимайте подарки от сомнительных людей.

Талисман можно сделать и самому. Но если просто купить его в магазине – эффекта не ждите. Нужны эмоции и главное – вера. Превратите эту покупку в ритуал, поверьте, что ваша жизнь изменится, и талисман начнет работать удивительным образом. Но! Не просите всего сразу – любви, денег, здоровья, удачи, а еще продвижения по службе в придачу. Один талисман – одно действие. И цена вопроса, кстати, значения не имеет. Если выбирать из драгоценных металлов, берите серебро – оно гораздо полезнее золота.