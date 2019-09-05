Даниил Медведев научился ломать ракетки у Марата Сафина

В России наконец-то появился эмоциональный теннисист, за которого хочется по-особенному переживать. Может быть, первый после Марата Сафина. В ночь на среду в Нью-Йорке произошло историческое событие. Даниил Медведев победил экс-чемпиона US Open швейцарца Стэна Вавринку и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

Даня - главный герой Нью-Йорка прямо сейчас. Матчи россиянина собирают аншлаги, а зрители, которые его освистывают за поведение на корте, первыми стоят в очереди за билетами. Каждый матч - качественная драма. Публика любит Федерера и Надаля, но в последнее время теннисный зритель заскучал без настоящих злодеев, каким когда-то был Джон Макинрой. Пресные интервью, образцовая дисциплина и предсказуемый сценарий. Даниил разрывает стереотипы. Во втором круге разломал ракетку в стиле Марата Сафина, далее устроил шоу, показав средний палец американской публике, в четвертом матче станцевал. Даниил не отрицает, что всегда хотел быть в чем-то похожим на Марата:

«В детстве мы все смотрели матчи Марата и думали, что бросать ракетки - это круто! Хотелось быть, как Марат. Я вырос на его игре, и меня поражает, что он сделал для российского тенниса».

Медведев кажется американским зрителям неуязвимым Терминатором. За последние 32 дня он сыграл 20 матчей, выиграл свой первый турнир серии «Мастерс» и поучаствовал в трех финалах. Большое отличие от всех остальных теннисных хулиганов - Медведев успешен на корте. Россиянин, несмотря на эмоциональное поведение, добивается результата, что еще больше привлекает зрителей.

Медведева ценят и коллеги по цеху. Австралийский бузотер Ник Кирьос загрузил себе в социальной сети фото Даниила, показывающего средний палец болельщикам, а первая ракетка мира Наоми Осака восхитилась поведением россиянина:

«Его сарказм в отношении американской публики прекрасен! Не знаю, почему болельщики его каждый раз освистывают, это очень смешно с их стороны».

Следующий матч на US Open Медведев проведет против болгарина Григора Димитрова, который выбил из борьбы самого Федерера.

У Дани перевязано правое бедро, правое плечо, а в игре с Вавринкой он дернул и левое бедро. Не исключено, что в этой игре он уже будет похож на мумию, но в США все равно считают Медведева фаворитом. Кажется, теннисный мир перестал верить, что кто-то может его остановить. На кону - первый финал мужского турнира Большого шлема для России с 2005 года. Медведев уже ломает ракетки, как Марат, осталось повторить до конца и забрать трофей. Тем более почти все главные корифеи отпали.

Достижения Медведева в Нью-Йорке:

Первый российский полуфиналист на турнирах Большого шлема с 2010 года.

Гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP (Международной ассоциации теннисистов), где выступают 8 лучших игроков 2019 года.

Обеспечил себе четвертое место в рейтинге ATP (уступает только Джоковичу, Надалю и Федереру).

Стал первым 22-летним полуфиналистом US Open с 2010 года.