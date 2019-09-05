Осенний бег на месте

Правда, молоденькая ассистентка с заиканием все время что-то путает, а потом жалуется своему папе, послу в жаркой стране.

Сериал «Дипломат» с Александром Лазаревым-младшим в главной роли, стартовавший на Первом, показал очевидную пропасть между представлением о кризисе среднего возраста в прошлом веке и в 2019 году. В советском кинематографе этот кризис долго вообще не замечали: всех на экране ждала достойная пенсия, интересна была молодежь, а люди чуть старше записывались либо в мудрые наставники (а у них нет проблем по определению), либо в ретрограды (не доверяющие юным новаторам по недомыслию). Потом пришли 70-е и 80-е, и понеслось. «Осенний марафон» с Олегом Басилашвили, «Прохиндиада, или Бег на месте» с Александром Калягиным, «Искренне Ваш...» с Виталием Соломиным. Про кризис среднего возраста в этих фильмах напрямую не говорили, но рецепты изготовления «Дипломата» там прописаны. Только всего в наше время должно быть больше. Серий. Любовниц. Трюков по спасению карьеры и, конечно, семейных проблем. Так из глаз героя уходит даже намек на осмысление жизни. Остается истерика: а-а-а, мама с дачи пропала! А-а-а, машину эвакуировали! Бывшая жена непонятно кого дома поселила. Нынешняя непонятно с кем роман завела. И постоянно раздается веселая мелодия из мобильника героя.

Да, интерьеры МИДа здесь настоящие, а все остальное? Общалась я с дипломатами по работе. Отшивали они своих родственников по мобильнику с каменным лицом, а мобильник никогда не звонил песенками про «мамбо италиано». Гэгов там много, настоящих, без операций по продаже соли в Африку и без смазливых девочек-заик. Ну и посол в южной стране, сумевший подобной дочке сделать блат в МИДе, - утопия. Их туда чуть ли не ссылают, как в Албанию, но эти государства чуть круче статусом.

Из персонажей хороша лишь героиня Полины Кутеповой. Не глянцевая, естественная. Рядом с ней и Лазарев-младший оказывается вне общей комедийной интонации, захватившей наше ТВ. И эта естественность вносит жуткий диссонанс в остальные эпизоды. И взгляды вдруг осмысленные. Жаль, что редко. Даже у мамы Лазарева-младшего Светланы Немоляевой, также играющей в «Дипломате», глаза включить не вышло.