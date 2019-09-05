Как отметить Новый год летом

Амурская область

- Фестиваль «Особенности белогорской рыбалки» (Белогорск). Соревнования по приготовлению блюд рыбацкой кухни, конкурс «Песни, частушки и анекдоты о рыбалке или рыбе» и так далее. (Июль)

- Фестиваль казачьей культуры «Праздник Амура». (Июль)

- Фестиваль тыквы. Выбирают победителей в двух номинациях – тыкву-гиганта и тыкву-красавицу. (Сентябрь)

Бурятия

- Сагаалган («белый месяц») – Новый год по старинному монгольскому солнечно-лунному календарю. (Январь – февраль)

- Сурхарбан. Спортивный праздник со стрельбой из лука, борьбой и скачками. Подробности – в песне Олега Медведева «Поезд на Сурхарбан». (В первое воскресенье июля.)

- Международный фестиваль в формате world music. Участники – профессионалы-народники, создающие современное музыкальное искусство. (Июль)

- Ночь Ехора. Фестиваль бурятского национального танца «Ехор». (Июль)

- Зул-хурал – Праздник лампад. День памяти о дне ухода в нирвану основателя тибетской школы гелугпа Дже Цзонхавы (1357 – 1419). Он почитается в Тибете как второй Будда. В этот праздник принято зажигать лампады. (25-е сутки 10-го лунного месяца. То есть сентябрь.)

Еврейская автономная область

Международный фестиваль еврейской культуры и искусства. (Сентябрь)

Забайкалье

Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник». Основной упор – на музыку. (Апрель)

- Фестиваль «Зунай наадан». Спортивный праздник. Проводится раз в два года. (Май)

- Забайкальский международный кинофестиваль. Молодежное жанровое и авторское кино со всего мира. Ежегодно отличается большим количеством звездных гостей. В этом году приезжали Алена Бабенко, Екатерина Гусева, Дмитрий Астрахан, Аглая Шиловская, Михаил Башкатов, Максим Аверин, Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Черный и многие другие. (Май – июнь)

Камчатка

- «Берингия» – экстремальная гонка на собачьих упряжках. (Февраль – март)

- День оленевода. Танцы и песни национальных коллективов, северное многоборье, гонки на оленьих упряжках, национальные блюда. (Первое воскресенье марта)

- День первой рыбы. Древние обряды коренных жителей, их прикладное искусство, национальные игры и рыбные блюда. Вечером – этнодискотека. (Первое воскресенье июня)

- «Нургенек» – эвенский Новый год. Фольклорные коллективы и танцевальный марафон. В полночь под бубен разжигают ритуальные костры и, пройдя через них, оставляют все плохое в прошлом году. Утром – встреча нового Солнца. (Третье воскресенье июня)

- День вулкана. Массовое восхождение на Авачинский вулкан (высота более 2500 м). Экскурсия на гору Верблюд, лекции, экологические конкурсы и викторины для детей. Любителям активного отдыха – вулкан Козельского. (Август)

- «Алхалалалай» – обрядовый праздник: ительмены приносят дары рыбному богу Хантаю и проводят ритуалы, отгоняющие злых духов. (Последнее воскресенье сентября)

- «Хололо», или День нерпы, – корякский праздник. Проводы рыбы и животных с пожеланиями вернуться на следующий год. Жертвоприношения, обряды на удачу, ритуальные песни и танцы. Плюс уха и толкуша (блюдо из рыбьей икры, кедровых орехов, ягод и трав). (Первое воскресенье ноября)

Магаданская область

- Фестиваль «Старательский фарт». Старатели из разных стран борются за главный приз – миллион рублей. Задача: за 15 минут намыть как можно больше золота. (Июль)

- Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира». Проходит раз в два года. (Октябрь)

Приморье

- V-Rox – международный фестиваль культуры. От стрит-арта, музыки, гастрономии и спорта, до блокчейна, краудфандинговых платформ и новых музыкальных стримингов. Куратор – Илья Лагутенко (группа «Мумий Тролль»). (Июнь)

- «Меридианы Тихого» – кинофестиваль стран АТР. Ежегодно в нем принимают участие более шестидесяти стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и побережья Тихого океана. В оргкомитет фестиваля ежегодно приходит более восьмисот пятидесяти фильмов. Ковровая дорожка тут – синяя, и это далеко не единственное отличие от других кинофестивалей. (Сентябрь)

- Неделя моды University Pacific Style Week. Детище Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). Одно из крупнейших (если не крупнейшее) модных мероприятий в России. Единственная площадка для развития и становления дизайнеров Дальнего Востока. (Апрель – май)

- Международный джазовый фестиваль. Не тратя слов, расскажем, кто на него приезжал: Билли Кобэм, Игорь Бутман, Рэнди Брекер, Дэнис Чемберс, Дейв Векл, Грег Хау... (Ноябрь)

Сахалин

- Фестиваль «След Сахалина» (Анива, поселок Таранай). Музыкально-байкерский фестиваль на берегу моря. (Август)

- Музыкально-авиационный фестиваль «Крылья Сахалина». Проходит на аэродроме «Пушистый». Особенности: обязателен хедлайнер (в этом году – «Уматурман»), выступление детских групп днем и взрослых вечером и ночью. (Август)

- Международный кинофестиваль «Край света». Здесь показывают фильмы, вышедшие на экраны не ранее чем в год, предшествующий кинофестивалю. Отдается предпочтение мировым, международным, российским премьерам. (Август – сентябрь)

Хабаровский край

- Фестиваль «Бубен дружбы». Край входит в тройку регионов – лидеров по количеству проживающих здесь коренных малочисленных народов Севера: орочи, нивхи, нанайцы, негидальцы, ульчи, эвены и эвенки. И все сохранили быт и культуру предков. На фестивале можно ознакомиться с их традициями, кухней и фольклором. (Июль)

- Фестиваль «Живая нить времен» – путеводитель по старинным традициям коренного населения. Основной упор на декоративно-прикладное искусство края. Съезжается около 400 мастеров. (Август)

- Гастрономический фестиваль-конкурс «Кухня без границ». Многонациональный край во всей красе представляет свои кухни и рецепты. Участники – профессиональные повара из ресторанов. (Сентябрь)

Чукотка

- Кильвей (с чукотского – «перекусывание») – освобождение новорожденного олененка от пуповины матери. То есть День олененка. (Май, любой погожий выходной)

Якутия

- Ысыах-Туймаада – якутский Новый год. Якутск. Праздник в честь бога Айыы и возрождения природы. Молитвы, шаманы, обильное угощение, танцы, народные игры, национальный спорт. (Июнь. Ближе к летнему солнцестоянию.)

- Фестиваль «Зима начинается с Якутии». Местный повелитель холода Чысхаану вручает Деду Морозу Посох холода, с которым он отправится в турне по стране. (Декабрь)