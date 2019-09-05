Спасая тигра, спасаем всю природу

Если во всей России по улицам бродят медведи, то в Приморье – тигры. Миф про медведей приказал долго жить. Миф о тиграх – еще держится. Нам бы не возмущаться, а радоваться: усилиями государства и отдельных его граждан самую большую кошку удалось спасти от вымирания. Сейчас в России живут 580 – 600 особей. А ведь относительно недавно счет шел на десятки. Тенденция яркая и устойчивая, но, как говорится, есть над чем работать. Именно поэтому на входящем в состав Владивостока острове Русский решено строить «Парк природы Дальнего Востока».

Первый этап строительства намерены завершить к 2022 году, но специалисты называют его уникальным уже сейчас. Причин несколько.

ПЕРВАЯ

Сегодня российские чиновники и специалисты едины во мнении: тигр должен быть свободным. Но браконьерство пока до конца не изжито, да и от банального несчастного случая даже царь дальневосточных зверей не застрахован. Раненых и заболевших особей и оставшихся без родителей тигрят выхаживают и пытаются вернуть обратно в дикую природу. Удается это не всегда. Либо ветеринары не могут вернуть тигру полноценное здоровье, либо в силу травм или возраста тигр теряет страх пред человеком, поэтому на свободу совсем не стремится. Да и специалисты такого тигра не выпустят, так как он гарантированно придет к людям – не ровен час визит закончится катастрофой. Путь для таких животных один – в зоопарки и сафари-парки. Пополнять популяцию тигров, которых специально разводят и содержат в неволе для сохранения генофонда.

Содержание тигров в реабилитационных центрах и выпуск тигров в дикую природу – большие хлопоты и огромные деньги. Загвоздка в том, что тиграм в таких центрах нельзя не то что видеть, но даже чувствовать запах человека, поэтому окупать свое содержание они не могут. Парк на Русском рассчитан на решение всех этих проблем и будет способен создать самые комфортные условия для символа Приморья, который нельзя вернуть на волю. Ведь строится он под патронатом известной на весь мир некоммерческой организации Центр «Амурский тигр», созданной по инициативе президента и развивающейся под присмотром государственных деятелей высокого ранга.

ВТОРАЯ

Хоть амурский тигр – символ и гордость края, но увидеть его не только на гербе Владивостока трудно. Было несколько попыток, но они, мягко говоря, далеки от идеала или труднодоступны. На Русском – всё совпало: и близость к городу (до ближайших жилых домов несколько сот метров), и нетронутые уголки природы, и экологичность и безопасность как для человека, так и для тигра.

ТРЕТЬЯ

Тигры, не захотевшие или не сумевшие вернуться на волю, будут отрабатывать свое содержание: в уставе организации Центра «Амурский тигр» четко прописано – все, что заработано на полосатых, можно тратить только на них. И люди, платящие за вход, будут знать: их деньги идут на изучение, реабилитацию и приумножение популяции, а не на чье-то обогащение.

Сергей Арамилев, генеральный директор АНО «Центр «Амурский тигр»

ЧЕТВЕРТАЯ

В отличие от подавляющего большинства парков здесь будут содержаться только животные, которых нельзя вернуть в природу, и только комфортно ощущающие себя в неволе. Например, еще одной гордости края – леопарда – здесь не предвидится: не переносит он тигриного соседства. В отдельных вольерах разместят «кормовую базу» – косуль, пятнистых оленей и изюбрей, но в качестве живых экспонатов, ни один зверь не будет отдан на съедение хищникам. Соседство с полосатым для них хоть и неприятно, но привычно. А вот, например, кабану или кабарге в неволе сложно – их вычеркнули из списка обитателей парка сразу.

ПЯТАЯ

Это будет один из самых больших парков природы в черте города. Выделено 87 гектаров острова, на которых сегодня только нетронутая целина и мусорные свалки. На такую территорию инициаторы не рассчитывали, поэтому больше половины займет лесопарковая зона со свободным доступом граждан – гарант от возведения в непосредственной близости от зверья коттеджей и торговых центров.

ШЕСТАЯ

И еще особенность: только здесь и нигде больше можно увидеть тигра на берегу моря. В естественной среде его обитания – без частоколов и решеток.

Резонный вопрос жителя центральной и западной части России: «Что же вы так носитесь с этими тиграми?!» Если коротко, для юга Дальнего Востока он – символ охраны всей природы. Защищая тигра, тут защищают и тех, на кого он охотится, сохраняют его среду обитания, выводят огромные участки из хозяйственного оборота, запрещают вырубку леса, активнее борются с браконьерами и улучшают условия проживания населения в пределах его ареала…

И главное: никакие усилия государства или природоохранных организаций не имеют большого значения без воли людей. Это они решили: тигр будет жить – здесь и с нами.

Парк природы Дальнего Востока обретает очертания

А КАК У НИХ?

Сафари-парк в Сан-Диего (США)

Первый в мире отказался от клеток. От посетителей животные отгорожены скрытыми рвами и водоемами. Расстояние – минимальное. Территория 40 гектаров.

В 1988 году здесь создали Тигриную тропу и имитацию тропического азиатского леса, то есть создали условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания. В парке живут шесть суматранских тигров.

Зоопарк в Сингапуре

Расположен в настоящем тропическом лесу. Вместо клеток – вольеры за стеклянными перегородками. Здесь живут редкие белые тигры – разновидность бенгальского.