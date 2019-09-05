Как Новосибирская область выигрывает борьбу за инвесторов

Какие факторы делают область интересной для бизнеса?

Инвесторы, выбирая Новосибирскую область для локализации бизнеса, принимают во внимание в первую очередь ее статус одного из крупнейших транспортно-логистических хабов России. Здесь есть международный аэропорт, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, три федеральные трассы. В совокупности с географическим положением эти мощности позволяют распределять грузовые потоки, идущие с запада на восток, в том числе в страны Средней и Центральной Азии. Таким образом, инвестирующие в регион компании получают выход на глобальные рынки.

- В Новосибирске будет построен мощный транспортно-логистический центр в рамках реализации одноименного федерального проекта. Ориентировочный объем инвестиций в проект – порядка 5 млрд рублей

Новосибирская область активно работает над улучшением инвестиционного климата: системная работа позволила региону за три года (с 2015 по 2018-й) переместиться с 57-го места Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России на девятнадцатое. В 2019 году регион сохранил свои позиции в двадцатке лидеров, вновь заняв 19-е место, но улучшив при этом интегральный индекс. Кроме того, Новосибирская область – по-прежнему единственная из Сибири в двадцатке лучших рейтинга.

- Компания PepsiCo подписала соглашение о строительстве завода на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). Ориентировочная сумма вложений в проект – порядка 12 млрд рублей

В регионе созданы привлекательные инвестиционные площадки. Так, Промышленно-логистический парк предоставляет компаниям, помимо выгодного местоположения вблизи ключевых транспортных магистралей региона, полный спектр возможностей инженерной инфраструктуры. Поскольку она, как и земля, является собственностью управляющей компании парка, работы на площадке могут быть начаты максимально оперативно – уже через 2 месяца при условии готовности проекта. Также в Новосибирской области есть два моногорода с особым экономическим режимом – ТОСЭР «Линево» и ТОСЭР «Горный».

В Новосибирской области сформирован обширный перечень мер государственной поддержки инвесторов. Объем поддержки может составить до четверти объема инвестиционных затрат и даже больше, если проект входит в программу реиндустриализации экономики региона или реализуется в муниципальных районах области.

- Ключевую роль в работе с инвесторами играет областное Агентство инвестиционного развития

Агентство комплексно сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах реализации: обеспечивает взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими организациями, предлагает площадки со всеми необходимыми для бизнеса возможностями, помогает с разработкой бизнес-планов и механизмов финансирования проекта, подбирает региональные и федеральные меры государственной поддержки, консультирует по юридическим вопросам.

– Самый дорогой ресурс инвестора – это его время, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы его сберечь, – подчеркивает генеральный директор АИР Новосибирской области Александр Зырянов.