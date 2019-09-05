Наука и производство как новый двигатель бизнеса

В настоящее время в России основными поставщиками ценных компонентов кормов и лекарственных препаратов для животноводства выступают ведущие мировые производители, а импортозависимость в кормовой отрасли РФ достигает 80%. До сих пор мы «кормим» зарубежных производителей, так как доля российских предприятий этого сектора биоэкономики невелика.

– Настало время наладить собственное производство стратегически важной для страны продукции и обеспечить животноводческие комплексы качественными кормовыми компонентами по доступным ценам. Это повысит производительность, укрепит иммунитет поголовья, позволит снизить затраты агропромышленных холдингов и фермеров на закупку ценных биодобавок и лекарственных средств для поголовья.

ТОР БУДУЩЕГО

На повестке дня одно из крупнейших предприятий страны – научно-производственная группа компаний «Арника», которая уже 27 лет занимается трансфером технологий и поставками ингредиентов для пищевой и кормовой промышленности, твердо закрепилась на рынке, изучила его изнутри, стала одним из крупнейших импортеров. География поставок – от Владивостока до Центрального и Южного регионов страны, создана сеть филиалов. Руководство и коллектив компании, обладая научно-техническим потенциалом и колоссальным опытом, решили наряду с импортом заняться производством кормовых добавок для животноводства. Так родилась идея создания двух высокотехнологичных заводов в ТОР «Надеждинская»: «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез». К слову, первый из них – «Кормбиосинтез» – с новым научным R&D-центром (центром исследований и развития) уже в этом году будет введен в эксплуатацию.

– Предприятия будут производить более 25 наименований ценных кормовых добавок и лекарственных средств, среди которых витамины и защищенные аминокислоты, белки, про- и пребиотики, ветеринарные антибиотики, ввозимые сейчас в РФ через Дальний Восток в основном из Китая, – рассказывает Людмила Текутьева, генеральный директор ГК «Арника», кандидат технических наук. – Благодаря им мы сможем закрыть все потребности российского животноводства в заявленном ассортименте. Мощности заводов рассчитаны в том числе и для экспорта продукции. Имея надежных бизнес-партнеров, мы планируем выходить на ближайшие зарубежные рынки: Ю. Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам.

Серийный выпуск продукции «Кормбиосинтез» стартует уже в первой половине 2020 года. Но на этом научно-инновационные подходы к бизнесу не заканчиваются.

«НАУЧНЫЙ» ЗАВОД ВЫЛЕЧИТ ЖИВОТНЫХ

Следующий завод, который появится уже в 2020 году, – «Фармасинтез» – будет выпускать антибиотики для лечения животных. Кроме того, на высокотехнологичном предприятии «Фармасинтез» будет создана биотехнологическая линия по выпуску кормовых пробиотиков, необходимых для укрепления иммунитета животных.

Общая производительность двух заводов – до 12 тысяч тонн продукции в год. В планах – порядка 30% продукции отправлять на экспорт. Проект имеет федеральное значение и поддержку Минвостокразвития РФ, Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, Корпорации МСП и Российского экспортного центра. Инвесторы проекта: ООО «Торговый Центр Арника», ООО «Арника-Холдинг», ПАО «Сбербанк России» и китайский технологический парт-нер, имеющий 7 аналогичных производств.

По словам генерального директора, проект создан таким образом, что с учетом всех преференций ТОР выпускаемая продукция будет дешевле импортируемой из-за границы. Более того, с запуском двух заводов в Приморье появится более 100 новых рабочих мест.

И это еще не все. В прошлом году «Арника» и южнокорейские партнеры подписали соглашение с Минвостокразвития РФ о создании в дальневосточных ТОР до 2025 года многоуровневого инвестиционного проекта под названием «Агробиологический кластер». Оба завода – «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» – как раз являются первыми ступенями большой Инвестиционной программы группы компаний «Арника» и зарубежных технологических партнеров по глубокой переработке дальневосточных растительных ресурсов и биосинтезу. Следующим этапом ее реализации в рамках соглашения будет проект элеваторного комплекса, направленный на сбор, хранение, переработку кукурузы и сои под требования стран-экспортеров Японии и Ю. Кореи. Далее в планах компании создание перерабатывающих и биотехнологических заводов.

Все это позволит региону в будущем выйти на новый уровень развития, стать центром формирования компетенций современной инновационной биоэкономики, основанной на объединении научных, технологических и промышленных активов, где значимым звеном в производстве кормовых и лекарственных компонентов для кормовой промышленности и сельского хозяйства будут российские предприятия.