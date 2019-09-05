2019-09-05T09:50:01+03:00
Экономика

Столица расширяет границы сотрудничества с бизнесом

Москва четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП)
Поделиться:
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр ПрохоровРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Изменить размер текста:

ГЧП – один из приоритетов инвестиционной политики столицы.

С 2013 г. по июнь 2019 г. объем контрактов Москвы по проектам ГЧП превысил 875 млрд рублей. При этом инвестиции поступают в самые разные сферы: транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение и другие. Модель ГЧП выбирается в зависимости от целей и задач конкретного проекта.

Различные формы государственно-частного партнерства столица начала применять одной из первых в России. Самые популярные формы сотрудничества властей и бизнеса – контракты жизненного цикла, концессии, корпоративные соглашения, офсетные контракты, аренда городской недвижимости с инвестиционными обязательствами (так называемые рублевые программы). Механизмы ГЧП ориентированы как на крупных инвесторов, так и на малый и средний бизнес.

Такая политика помогает не только интегрировать частный капитал в экономику на самых выгодных условиях, стимулировать развитие мегаполиса, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу, но и решать задачи по импортозамещению в социально значимых сферах. Например, Москва заключила первый в России офсетный контракт в фармацевтической промышленности. Всего столица подписала два офсетных контракта в области фармацевтики с совокупным объемом инвестиций 8,8 млрд рублей на закупку 53 лекарственных препаратов.

Также среди примеров государст-венно-частного партнерства – проекты строительства канатной дороги над Химкинским водохранилищем и северного дублера Кутузовского проспекта. Посредством контрактов жизненного цикла город приобретает подвижной состав для метрополитена, обновляет автобусный и трамвайный парки. Все это дает мультипликативный эффект и позволяет делать Москву еще более привлекательной для инвесторов.

В 2019 году столица возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Результаты были обнародованы в рамках Петербургского международного экономического форума. Такие достижения стали возможными благодаря работе города по улучшению инвестклимата и условий ведения бизнеса. Отметим, сегодня на долю Москвы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как Новосибирская область выигрывает борьбу за инвесторов
На крупнейших форумах страны этого года – Российском инвестиционном и Петербургском международном экономическом – подписаны соглашения о реализации на территории региона проектов на общую сумму порядка 20 млрд рублей
Глава и основатель DNS Групп Дмитрий Алексеев: Чтобы Дальний Восток развивался, основным условием должно быть желание людей здесь жить
Крупный бизнесмен и коренной дальневосточник предположил пути прекращения оттока населения и дал рецепт развития региона
Новости 24
Скворцова: закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря 2019
В Британии пассажир самолета заменил не вышедшего на рейс пилота
Три крупных банка инвестируют в малмыжский проект
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Малайзийский премьер засомневался в нейтральности расследований по MH17
Несколько миллионов номеров телефонов пользователей Facebook утекли в Интернет
Абэ планирует обсудить с Путиным проблему мирного договора
Захарова назвала памятные мероприятия в Польше «колоссальным информационным фейком»
Власти Сочи нашли жилье для выселенного из пансионата онкобольного
Тегеран осудил решение США расширить санкции против Ирана
США и Китай договорились продолжить торговые переговоры в октябре
«Это уже заезженная пластинка»: Захарова прокомментировала продление антироссийских санкций ЕС
Трамп: «Дориан» пройдет через Флориду, затронув Джорджию и Алабаму
В Интернете появился первый трейлер фильма «Плохие парни 3»
Лавров: Называть Китай «старшим братом России» неправильно
Вор, укравший телефоны у Бондарчука и Миронова, показал необычную татуировку
Соловьев: Украину ждут новые войны
Аквалангист чудом выжил, случайно выстрелив себе в голову из гарпуна
США до конца года испытают свою новую ракету, ранее запрещенную ДРСМД
Инициативы Валерия Лимаренко вывели Сахалин в лидеры России по числу мер социальной поддержки
В новых машинах появятся «напоминалки» о ребенке в салоне
Эрдоган: Российские С-400 усилят безопасность Турции
В Минске объяснили причину укрепления границы Белоруссии с Украиной
Журналисты нашли секретную базу спецназа США в Эстонии
Парламент Британии рассмотрит законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС
ЕС приостановил импорт фруктов и овощей из Украины
В Совфеде заявили, что Британии грозит серьезнейший политический кризис
Моди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве
Роухани: Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств