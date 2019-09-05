Столица расширяет границы сотрудничества с бизнесом

ГЧП – один из приоритетов инвестиционной политики столицы.

С 2013 г. по июнь 2019 г. объем контрактов Москвы по проектам ГЧП превысил 875 млрд рублей. При этом инвестиции поступают в самые разные сферы: транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение и другие. Модель ГЧП выбирается в зависимости от целей и задач конкретного проекта.

Различные формы государственно-частного партнерства столица начала применять одной из первых в России. Самые популярные формы сотрудничества властей и бизнеса – контракты жизненного цикла, концессии, корпоративные соглашения, офсетные контракты, аренда городской недвижимости с инвестиционными обязательствами (так называемые рублевые программы). Механизмы ГЧП ориентированы как на крупных инвесторов, так и на малый и средний бизнес.

Такая политика помогает не только интегрировать частный капитал в экономику на самых выгодных условиях, стимулировать развитие мегаполиса, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу, но и решать задачи по импортозамещению в социально значимых сферах. Например, Москва заключила первый в России офсетный контракт в фармацевтической промышленности. Всего столица подписала два офсетных контракта в области фармацевтики с совокупным объемом инвестиций 8,8 млрд рублей на закупку 53 лекарственных препаратов.

Также среди примеров государст-венно-частного партнерства – проекты строительства канатной дороги над Химкинским водохранилищем и северного дублера Кутузовского проспекта. Посредством контрактов жизненного цикла город приобретает подвижной состав для метрополитена, обновляет автобусный и трамвайный парки. Все это дает мультипликативный эффект и позволяет делать Москву еще более привлекательной для инвесторов.

В 2019 году столица возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Результаты были обнародованы в рамках Петербургского международного экономического форума. Такие достижения стали возможными благодаря работе города по улучшению инвестклимата и условий ведения бизнеса. Отметим, сегодня на долю Москвы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ.