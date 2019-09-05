Философия roto – качество, возведенное в абсолют

С даты основания первого завода в 1935 году по производству оконной и дверной фурнитуры Вильгельмом Франком, в том числе благодаря такой «фамильной черте», как системность на всех уровнях, компания превратилась в уверенного мирового лидера.

Успех продукции под маркой Roto в России сегодня сложно переоценить –

на данный момент это 48% общего объема российского рынка в финансовом исчислении, восемьдесят пять регионов России, а также близлежащие Республика Казахстан, Республика Беларусь и Республика Азербайджан.

В 2007 году компанией был построен завод полного цикла с уникальным оборудованием и высочайшими технологиями, выпускающий порядка 20 000 000 единиц готовой продукции ежегодно. Площадь производства составляет 9000 кв. м, складские помещения – 4500 кв. м, общая территория – 55 000 кв. м.

Позиция «Фурнитура № 1 в России» оказалась логическим следствием симбиоза двух концепций – German made и Made in Russia – и, конечно, принципиальности в вопросе качества сервиса Roto – на уровне 99%. Сегодня завод Roto в РФ – это единственное производственное предприятие отрасли, которое экспортирует свою продукцию в Европу.

ООО «РОТО ФРАНК» является обладателем премии им. Отто Вольфа фон Амеронгена Российско-Германской внешнеторговой палаты в номинации «Лучшее немецкое предприятие среднего бизнеса в России».

Фурнитура марки Roto установлена в светопрозрачных конструкциях знаковых мировых и российских проектов, где применяются решения из пластика, дерева или алюминия.

Генеральный директор ООО «РОТО ФРАНК» Виктор Мелихов: «Российский рынок, как и любой другой, всегда будет иметь свои черты и особенности, но одно неизменно – успех завода в Ногинске невозможен без наших партнеров и клиентов, которые своими решениями голо

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