Приезд в Москву актера Марио Касаса заставил россиян задуматься о «пролетевших незаметно 10 годах»

Актер Марио Касас, полюбившийся российскому зрителю после выхода фильма «Три метра над уровнем неба», прилетел в Москву. Он представил новый сериал «Влечение». Первое утро в столице актер начал с приветствия на русском языке – в своем твиттер он разместил фото с кружкой кофе и написал, что Москва станет следующим городом, где команда представит ленту.

Однако, пользователи соцсетей заинтересовались не столько новой картиной с участием Марио Касаса, сколько воспоминаниями. С момента выхода фильма «Три метра над уровнем неба», который сделал из актера секс-символа, прошло почти десять лет.

В России у испанца немало поклонниц Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В твиттере россияне делились переживаниями, что эти годы пролетели слишком быстро.

- Прошло уже 10 лет???

- В смысле что, мне тогда 15 лет было? – удивлялись пользователи.

Но оказалось, что в России у актера по-прежнему немало поклонников, точнее поклонниц. Женщины признавались, что до сих пор обожают Касаса и готовы приложить все усилия, чтобы и в нашей стране сериал «Влечение» получил хорошие сборы и стал популярен.