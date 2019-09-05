2019-09-05T19:53:12+03:00
Звезды

Приезд в Москву актера Марио Касаса заставил россиян задуматься о «пролетевших незаметно 10 годах»

Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» представил новый сериал «Влечение»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер поприветствовал москвичей на русском языке Фото: Владимир Гердо/ТАССАктер поприветствовал москвичей на русском языке Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Актер Марио Касас, полюбившийся российскому зрителю после выхода фильма «Три метра над уровнем неба», прилетел в Москву. Он представил новый сериал «Влечение». Первое утро в столице актер начал с приветствия на русском языке – в своем твиттер он разместил фото с кружкой кофе и написал, что Москва станет следующим городом, где команда представит ленту.

Однако, пользователи соцсетей заинтересовались не столько новой картиной с участием Марио Касаса, сколько воспоминаниями. С момента выхода фильма «Три метра над уровнем неба», который сделал из актера секс-символа, прошло почти десять лет.

В России у испанца немало поклонниц Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В России у испанца немало поклонниц Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В твиттере россияне делились переживаниями, что эти годы пролетели слишком быстро.

- Прошло уже 10 лет???

- В смысле что, мне тогда 15 лет было? – удивлялись пользователи.

Но оказалось, что в России у актера по-прежнему немало поклонников, точнее поклонниц. Женщины признавались, что до сих пор обожают Касаса и готовы приложить все усилия, чтобы и в нашей стране сериал «Влечение» получил хорошие сборы и стал популярен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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