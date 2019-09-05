Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов

Наступление экономического спада в мире «очевидно и уже зафиксировано в ряде стран», заявил российский миллиардер, президент «Русала» Олег Дерипаска во время дискуссии на Восточном экономическом форуме.

- Пока непонятна глубина этого спада, - подчеркнул Дерипаска. – Но очевидно, у нашей страны появляются новые возможности.

Фигурант списка богатейших бизнесменов России перечислил шаги, которые, по его мнению, должны привести к ускорению экономического роста страны.

Первое – развитие низкоуглеродной энергетики (атомная, солнечная и ветряная, гидроэнергетика, газомоторное топливо).

- Если глобальная цена на углерод раньше обсуждалась в районе $25-30, то сейчас понятно, что она будет в пределах $80-100, - спрогнозировал Дерипаска. - Поэтому именно низкоуглеродная энергетика это основа нашей конкурентоспобности в будущем.

Второе – создание промышленных цепочек на основе российского сырья, чтобы выйти в лидеры по производству автомобильных компонентов, продукции энергомашиностроения, накопителей энергии.

Третье – уменьшение стоимости капитала, снижение кредитных ставок.

- Мы же понимаем, что в России нет независимой банковской системы. А есть только Центробанк и его филиалы, - считает Дерипаска. - В свое время, как объяснял Шувалов и Дмитрий Анатольевич Медведев, при создании мега-регулятора ставилась задача ускорить экономический рост. Но прошло шесть лет, и экономический рост не ускорился. Значит, нужно разделять. Де-факто Центробанк только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок.

Если в мире бизнесу можно взять кредит под 1-1,25%, то в России – это 6-6,5%, напомнил глава «Русала» и призвал подвергнуть реформе денежно-кредитную политику страны.

Четвертый шаг – возвращение к реформе судебной системы.

- Что меня беспокоит в нашей судебной системе - это профессионализм судей, - посетовал миллиардер. - У нас 60% судей на сегодняшний день формируются из состава помощников и секретарей. Это достаточно закрытая элитарная группа, которая не просто неадекватно оценивает то, что происходит в экономике, но и неадекватные выносит решения. Да, их проще контролировать, но для нашей экономики качество судебной системы играет очень важную роль. Я видел цифры, что из адвокатуры в судебное сообщество набирается меньше 2-3% судей. Это, конечно, возмутительная ситуация. Помните: «А судьи кто?» из «Горя от ума».

И пятое – это развитие Сибири. Этому региону нужна программа аналогичная, той, что существует у Дальнего Востока.

- Известно, что в сентябре будет выпущен указ о развитии Сибири, - сообщил Дерипаска. – Именно этот регион способен дать высокие темпы роста, до 5-7%. Чтобы преодолеть запаздывание и работу на холостом ходу, которые существуют сейчас.