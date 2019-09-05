2019-09-05T12:30:18+03:00
Экономика

Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет сотрудничество на Дальнем Востоке и в странах АТР

На Восточном экономическом форуме уже подписан ряд соглашений
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Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет сотрудничество на Дальнем Востоке и в странах АТР.

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В студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме, который открылся 4 сентября, прошла беседа с Председателем Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Сергеем Аврамовым.

Азиатско-Тихоокеанский банк в России работает уже 27 лет, сегодня это один из крупнейших банков с мультирегиональной сетью. Отделения АТБ представлены практически во всех районах Дальнего Востокаи Сибири, в том числе труднодоступных, а также в Москве и Екатеринбурге. Банк вошел в список 30 значимых региональных и федеральных кредитных организаций на рынке платежных услуг и в ТОП-100 надежных банков по версии журнала Forbes.

За последний год банк успешно прошел процедуру оздоровления и работает как с населением, так и с компаниями любого уровня. Сергей Аврамов рассказал о том, что банк участвует в госпрограммах по поддержке предпринимательства, которые реализует правительство России, а также формирует собственные пакеты предложений, в частности стимулирующие выход компаний на внеэкономическую орбиту.

Банк накопил солидный опыт работы с компаниями и банками Китая, Японии и Южной Кореи и является активным участником Российско-Китайского финансового совета, Азиатской ассоциации финансового сотрудничества, Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Сергей Аврамов поделился планами банка в области развития регионов Дальнего Востока и расширения внешнеэкономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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