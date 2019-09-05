Повышать инвестиционную привлекательность Ненецкого АО будут Фонд Росконгресс и «Ассоциация юристов России»

Администрация Ненецкого автономного округа, фонд «Росконгресс» и «Ассоциация юристов России» пописали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках. Об этом сообщает «Комсомолка» с полей ВЭФ-2019.

«Росконгресс» будет помогать властям Ненецкого АО в организации мероприятий, направленных на презентацию инвестиционного потенциала региона. Кроме того, администрация автономного округа надеется на то, что фонд поддержит их в части организаций событий, которые будут способствовать продвижению нашего туристского потенциала и бренда «Сделано в НАО».

«Ассоциация юристов России» должна помочь Ненецкому АО в продвижении инициатив по совершенствованию законов, связанных с арктическими регионами. Стороны обязались вместе работать над повышением уровня правовой культуры граждан и бизнеса.

- У нас на территории активно работает региональное отделение «Ассоциации юристов России», поэтому можно уверенно говорить, что сотрудничество с федеральной организацией не начинается, а продолжается с подписанием официального документа, — сказал Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа.