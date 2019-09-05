2019-09-05T13:00:36+03:00
Звезды

У Валентина Гафта после инсульта плохо работает правая рука, он с трудом говорит

Пасынок артиста рассказал "КП" о его самочувствии после реанимации
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Мы желаем Валентину Иосифовичу поскорее восстановитьсяМы желаем Валентину Иосифовичу поскорее восстановитьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня в Сети вновь появилась пугающая информация о самочувствии 84-летнего Валентина Гафта, который в июле перенес инсульт. Мол, народного артиста парализовало.

Мы дозвонились его пасынку – Михаилу Левитину-младшему, чтобы проверить слухи. Вот, что он нам рассказал:

- После инсульта у Валентина Иосифовича действительно не очень хорошо работала правая рука, но он ее разрабатывает. Ситуация улучшается очень медленно, - говорит Михаил. - Его состояние остается тяжелым. Я не очень разбираюсь, какой именно у него был инсульт – геморрагический или ишемический. Знаю, что какой-то тяжелый. Поэтому так долго проходит восстановление. Есть нарушение речи. Но иногда он говорит. День на день не приходится. Ситуация постоянно меняется. С ним работает логопед. Он находится уже не в больнице, а в реабилитационном центре.

У Валентина Гафта после инсульта плохо работает правая рука Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Валентина Гафта после инсульта плохо работает правая рукаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ваша мама говорит, что в палате Валентин Иосифович смотрит свои фильмы…

- Да, смотрит. После этого ему становится значительно лучше.

2 сентября народному артисту РСФСР Валентину Гафту исполнилось 84 года. Напомним, в конце июля у него случился инсульт, после чего его доставили в одну из московских клиник. Некоторое время артист находился в реанимации. Его жена актриса Ольга Остроумова довольно сдержанно комментировала самочувствие Гафта. И появлялись разные противоречивые слухи: то к Гафту в больницу не пускают друзей, то ситуация, якобы, совсем фатальная. Но артист продолжает бороться за жизнь.

Мы желаем Валентину Иосифовичу поскорее восстановиться.

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Валентин Гафт восстанавливается после инсульта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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