2019-09-05T13:21:54+03:00
Спорт

Ложка рыбьего жира, сок и курица: стало известно меню Хабиба Нурмагомедова перед боем с Дастином Порье

Поединок пройдет в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов ест немало перед боем.Хабиб Нурмагомедов ест немало перед боем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне важного боя в Абу-Даби на турнире UFC 242 против американца Дастина Порье российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов перешел на особый режим питания. Он достаточно жесткий и строгий, ведь Нурмагомедову нужно сбрасывать вес и войти в нужную весовую категорию - 70,2 кг при собственном весе в 85 кг.

Итак, по информации спортивного арабского портала Sport360 портал "Р-Спорт" сообщает что на завтрак у спортсмена главное - рыбий жир, на обед - тунец, на ужин - спаржа в оливковом масле.

Итак, утром после пробуждения перед первой тренировкой Хабиб пьет свежевыжатый сок из разных овощей и фруктов, куда добавлен гороховый протеин. После сока - ложка рыбьего жира.

После первого занятия - салат, который заправлен йогуртом, посыпан двумя ложками грецких орехов и половина чашки черники.

На обед у Хабиба - салат с овощами. В его состав входят шпинат, цветная капуста, помидоры, огурцы, грибы, гранат. Помимо этого - тунец из банки, который заправлен уксусом, сельдереем, горчицей и луком. Между обедом и ужином у Хабиба - два вареных яйца и два острых красных перца с огурцами.

На ужин у Хабиба Нурмагомедова - жареная курица или индейка с цуккини, спаржей. Она приготовлена в оливковом маслей с солью.

Именно такой рацион питания, по задумке, должен позволить Хабибу Нурмагомедову войти в нужную весовую категорию.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Для российского бойца UFC это будет защита чемпионского пояса, который он выиграл в бою с Конором Макгрегором в октябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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