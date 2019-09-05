2019-09-05T13:59:38+03:00
Спорт

Сборную России ждет битва против Шотландии в Глазго

В пятницу сборная России по футболу проводит важный отборочный матч Евро-2020 против Шотландии
Сергей КИРИЛЛОВ
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В нашей команде все лидеры находятся в неплохой формеВ нашей команде все лидеры находятся в неплохой формеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эта игра будет проходить в Глазго на одном из старейших стадионов мира «Хэмпден Парк», который был построен еще в 1903 году. Поддержка у хозяев на этой арене всегда сумасшедшая.

А дела у шотландцев в отборочном цикле не ахти. На старте они с одинаковым счетом 0:3 проиграли не только бельгийцам, но и казахам. А 6 очков они набрали в играх с явными аутсайдерами нашей группы, победили Сан-Марино (2:0) и Кипр (1:0).

При этом почти все футболисты сборной Шотландии выступают в Англии, восемь из них в АПЛ. А главной звездой является левый защитник «Ливерпуля» и действующий победитель Лиги чемпионов Эндрю Робертсон.

Когда в прошлом году Робертсона назначили капитаном сборной Шотландии, он бросил SMS своему клубному тренеру Юргенe Клоппe. Немец ответил - «Прямо сейчас ты шотландское Храброе сердце», намекая на героя одноименного фильма (его играл Мэл Гибсон), который борется за независимость страны.

Вот и теперь шотландцы будут биться с открытым забралом, а подопечным Станислава Черчесова придется охладить их пыл. В нашей команде все лидеры находятся в неплохой форме, жаль только не будет Алексея Миранчука, получившего травму.

Обстановка в команде тоже рабочая. Джикия и Оздоев, которые схватились на поле в прошлое воскресенье во время матча «Спартак» - «Зенит», уже помирились.

- На дне рождения Станислава Саламовича (Черчесову исполнилось 56 лет. - Авт.) вместе с Оздоевым торт ели. Это уже история, - сказал Джикия.

А еще ребята поздравили с пополнением в семействе Романа Зобнина, у которого есть теперь и сын и дочь.

Положение в группе I после четырех туров

1 Бельгия - 12

2 Россия - 9

3 Казахстан - 6

4 Шотландия - 6

5 Кипр - 3

6 Сан-Марино - 0

ГДЕ СМОТРЕТЬ

6 сентября. Первый канал. Футбол. Отборочный матч Евро-2020 Шотландия - Россия. Прямая трансляция — 21.35

ИСТОЧНИК KP.RU

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