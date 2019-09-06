Один раз в год «Цветочный джем»: Самые красивые сады, раскинувшиеся на улицах Москвы

По сути, это фантастика.

Проект был создан специально для фестиваля «Цветочный джем»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идти по Садовому кольцу навстречу автомобильному потоку, который, как водопад, не прекращается ни на минуту. Морщась от духоты, свернуть на Сретенку. Потом на Большую Сухаревскую площадь.

В фестивале принимают участие 45 авторовФото: Михаил ФРОЛОВ

И оказаться вдруг на берегу небольшой речушки, вдоль которой благоухает разнотравье.

Всё это наше русское, взахлёб, во всю ширь и от всей душиФото: Павел КЛОКОВ

Природный уголок совсем невелик, но в нем уже полно всяких мушек, букашек, пчел, жучков, паучков.

Природный уголок невелик, но в нем уже полно всяких букашек, пчел, жучковФото: Михаил ФРОЛОВ

Они мимо таких зарослей вовек не пройдут. А также не пролетят и не проползут.

В финал фестиваля вышли 42 автора из 45Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НЕГЛИНКА-САД»

Этот проект был создан специально для фестиваля «Цветочный джем», который сейчас проходит в Москве и завершится 8 сентября.

Участники фестиваля приехали из разных странФото: Михаил ФРОЛОВ

И он же (сад) - участник конкурса городского ландшафтного дизайна, в котором (в рамках фестиваля) принимают участие 45 авторов (в финал вышли 42).

На "Цветочном джеме" можно встретить гостей из Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая и других странФото: Михаил ФРОЛОВ

В том числе приехавших из других стран (Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая и других).

Выбрать из всех проектов лучший непростоФото: Михаил ФРОЛОВ

Выбрать из этих проектов лучший крайне непросто. Потому что каждый из них по своему уникален. И каждый, словно машина времени, возвращает нас в детство - на малую родину. Где вся эта нежная зелень казалась обыденностью.

В детстве нежная зелень казалась обыденностьюФото: Михаил ФРОЛОВ

А сейчас в центре каменной Москвы - чуть ли не чудом.

Сейчас в центре каменной Москвы сады - чуть ли не чудоФото: Павел КЛОКОВ

А вот что про «Неглинку-сад» думает сооснователь фестиваля «Сады и люди», руководитель «Питомника Савватеевых», член жюри «Цветочного джема» и бывший спецкор «КП» Ирина Савватеева.

Всё это наше русское, взахлёб, во всю ширь и от всей душиФото: Павел КЛОКОВ

- Мне кажется, что сегодня особенно сильный отклик находят сады, в которых есть боль и нерв текущего времени. И «Сад-Неглинка» имеет, по-моему, глубокое социальное звучание. Он - о реке Неглинке, которая почти на всём своём протяжении (7,5 км) спрятана в подземную трубу. И обо всех погребённых в бетонных трубах городских реках. Он - об исчезнувших в городских лабиринтах живых мирах... Прозрачная вода, бабочки и стрекозы, ароматы трав и шёпот ив - все это закатано в асфальт и замуровано в бетон.

Многие городские реки погребены в бетонных трубахФото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Савватеевой, в этом райском местечке она тоже вспомнила собственное детство. Когда десятилетней девочкой пробиралась ранним утром к речке по таким же мосткам с удочкой и катышками хлеба, пропитанными ароматным подсолнечным маслом. А это чувство, когда поплавок плюхается в воду! А эти камыши и нос перевёрнутой лодки. А бесконечные блики...

Вдоль реки - камышиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Всё это наше русское, взахлёб, во всю ширь и от всей души, - считает эксперт. - И при этом нет ничего лишнего. Все органично. Растения - это не только грамотно выстроенная ярусность, умелое чередование форм, объемов, цветовых пятен... Но и точное попадание в образ, в настроение. Это так искусно подобранная композиция, когда в итоге получаем не «много и богато», а... Знаете, как в хорошей балетной труппе, где есть шикарные солисты, эффектные актеры на вторых ролях и профессиональный кордебалет. А все вместе каким-то чудным образом создает феномен, который принято величать загадочным словом - искусство.

Автор проекта Наталья Шушлебина очень рада, что ее команде удалось создать место, в которам горожанам уютно.

Многие в детстве бегали к речке по таким же мосткам с удочкой и катышками хлебаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Также очень хорошо, что мы привлекли внимание к теме позабытых или «потерянных» рек в городе, - рассказала она «КП». - Напомнили людям о топонимике этих мест. Вернули людям Неглинку, пускай и в условном виде. Все невероятно сложилось - и место, и образ.

Адрес: Большая Сухаревская площадь.

Автор: Наталья Шушлебина.

Есть даже земляникаФото: Павел КЛОКОВ

Описание: Дорожки, по которым ходят посетители, имитируют Неглинку, которая протекала неподалеку от этих мест. На берегах - водная растительность. Есть даже земляника, которую охранник Чингизхан (сотрудник ЧОП) разрешает срывать и есть.

Охранник Чингизхан (сотрудник ЧОП) разрешает срывать и есть ягодкиФото: Павел КЛОКОВ

«ВЫШЕ КРЫШИ»

А этот сад - настоящий подарок для туристов, которые ходят толпами по старому Арбату и могут теперь побывать на русской природе. Ровнехонько напротив памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой.

Здесь тебе и сонные березки, и полевые цветы, и дикие растения, которыми обрастают старые и никому не нужные дома.

Многие наклоняются и нюхают цветочкиФото: Михаил ФРОЛОВ

В этом, кстати, и суть проекта - показать заброшенную территорию, которую рано или поздно поглощает природа. Затягивает в свои объятия. Вдыхает новую жизнь.

- Она же гораздо мудрее нас и знает, как должно быть на самом деле, - рассказала «КП» автор проекта Патрисия Гарсия Алайо. - Если бы мы чаще к ней прислушивались, то жили бы в гармонии.

На окраинах Москвы таким садочком вряд ли кого удивишь. А вот в историческом центре...Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прохожие, которые гуляют по Арбату, обязательно проходят это место вдоль сада (хотя есть возможность обойти). Многие наклоняются и нюхают цветочки. Делают селфи. Садятся на лавки отдохнуть.

- Всего один шаг - и уже совершенно другой воздух, - поделилась с «КП» жительница Тулы Полина Звягина. - Даже носу щекотно. На окраине Москвы таким садочком вряд ли кого удивишь. А вот здесь, в историческом центре... Пожалуй, можно делать то же самое и без фестиваля. Особенно на пешеходных улицах.

Адрес: Арбат, 48.

Автор: Патрисия Гарсия Алайо.

Описание: В основе концепции - образ заброшенного здания, которое природа взяла под свое крыло. То, что это дом, видно по силуэту декорации. Основной символ - пушистая береза, которая способна вырасти из трещины на стене или на крыше.

"Новая земля" - тоже необычный проектФото: Михаил ФРОЛОВ

«НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

Тоже необычный проект. Хотя бы потому, что расположен на территории детской городской клинической больницы №9 им. Сперанского - недалеко от делового центра «Москва-Сити».

Замысловатые живые композиции, благоухающие сады и цветники развернулись во всех округах МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ

Существенный плюс лично для меня - наличие информационных табличек. Не надо гадать, что это за растение или цветок. Идешь и читаешь: «сеслерия голубая», «овсяница сизая», «рейграс бульбоносный», «углостебельник татарский», «мукдения», «кровохлебка лекарственная»...

Информационные таблички - существенный плюсФото: Михаил ФРОЛОВ

Такое ощущение, что сейчас из-за угла шестого больничного корпуса выйдет моя учительница биологии и скажет:

- Ну что же, надеюсь, вы все запомнили. А теперь достаем листочки... Будем писать самостоятельную работу.

Земля здесь как будто разламывается и перед нами предстают неведомые недраФото: Михаил ФРОЛОВ

Со стороны сад напоминает остров, весь покрытый, как в той песне, зеленью. Земля на нем как будто разламывается и перед нами предстают неведомые недра. Можно рассмотреть, например, метаморфические породы (белый и серо-голубой мрамор, гнейс, кварцит и другие).

Можно рассмотреть, например, метаморфические породы - белый и серо-голубой мрамор, гнейс, кварцитФото: Михаил ФРОЛОВ

- Теперь это любимое место для прогулок, - рассказала «КП» мама юного пациента Наталья. - Глоток свежего воздуха. Надеюсь, все эти удивительные культуры не растащат. Вход-то на площадку свободный.

Адрес: Шмитовский проезд, 9.

Автор: Ольга Грибова, Анастасия Остроумова.

Сад овеян романтикой новых открытийФото: Михаил ФРОЛОВ

Описание: Сад овеян романтикой новых открытий. Идея заключается в том, что человек, попавший на остров, знакомится с недрами нашей Земли, видит кактусы-небоскребы, которые мы также уже научились создавать. И башни «Москвы-Сити» тому подтверждение (с острова их хорошо видно).

Конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий разФото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий раз. В 2019 году его главной концепцией стали сады постоянного цветения, а темой - «Летние сады Москвы».

Разберут сады в конце сентябряФото: Михаил ФРОЛОВ

Оценивать работы жюри будут в пяти номинациях - «большой выставочный сад», «средний выставочный сад», «малый выставочный сад», «проект на социальных территориях» и «студенческий конкурс». После того, как победители станут известны, их творения продолжат украшать городские улицы. Разберут сады в конце сентября. Полный список адресов можно найти на сайте проекта moscowflowerfest.ru.