2019-09-05T14:20:03+03:00
Экономика

«Метрострой» при поддержке Газпромбанка запустил станции Фрунзенского радиуса метро

В Санкт-Петербурге открылись три станции второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», построенные при поддержке Газпромбанка
Сергей ГОНЧАРОВ
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Фото: Александр ГАЛЬПЕРИН/РИА НовостиФото: Александр ГАЛЬПЕРИН/РИА Новости
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Новый участок соединяет город с ближайшим пригородом — Колпино. На запуске станций присутствовал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пока станции работают в тестовом режиме, поезда с пассажирами пойдут позже

Протяженность нового участка — 5,23 км, пропускная способность — 40 пар поездов в час. Его строительство продлилось в общей сложности шесть лет.

Новый участок фиолетовой линии начали строить в 2014 году. Сдача изначально планировалась на 2017 год. Однако в ходе работ «Метрострой» столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Решить вопрос помогла поддержка Газпромбанка, который предоставил компании дополнительное финансирование и банковскую гарантию на 3,8 млрд руб.

«Финансовое сопровождение проекта – это одна из составляющих успешной реализации такого сложного и уникального строительства, как новые станции метрополитена. Мы благодарны Газпромбанку за все шесть лет работы, за содействие и помощь, которые оказывались нам на всех уровнях», — отметил генеральный директор «Метростроя» Николай Александров. Добавив, что «особая поддержка банком была оказана в последний, самый сложный пусковой период».

«Финансирование создания крупных инфраструктурных объектов – одно из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка. Мы гордимся тем, что данный проект был реализован при самой активной поддержке банка и строительство новых станций метро, способствующее поступательному развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, успешно завершено», – прокомментировал зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, слова которого приводятся в сообщении.

Фото: Александр ГАЛЬПЕРИН/РИА Новости

Фото: Александр ГАЛЬПЕРИН/РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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