Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты с Японией»

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке «Роснефть» провела круглый стол, участие в котором приняли ведущие представители энергетической отрасли и руководители крупнейших корпораций Японии. Участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества и действующие проекты НК «Роснефть» и японских компаний.

«Россия обладает уникальной ресурсной базой и является близким соседом вашей страны, - обратился к гостям главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - И мы дорожим доверительными отношениями с японскими компаниями, партнерство с ними исключительно важно для «Роснефти». Ценим технологические компетенции японских коллег и деловой стиль Японии, для которого характерны труд и упорство. С такими партнерами надежно и комфортно работать».

Японские компании стали одними из первых иностранных, инвестировавших в перспективные нефтегазовые проекты России. С середины 90-ых годов японский консорциум SODECO вместе с «Роснефтью» участвует в проекте «Сахалин-1», где общая добыча нефти в рамках проекта уже достигла 114 млн тонн, а потребителям поставлено 26 млрд кубометров газа.

«Сахалин-1» с начала реализации перечислил в бюджет Российской Федерации около 3,8 млрд. долларов в виде роялти, доли в добыче нефти и газа и налогов, включая более 1,3 млрд долларов – в бюджет Сахалинской области.

«В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», - отметил Игорь Сечин.

«Роснефть» на протяжении многих лет является надежным поставщиком топлива в Японию. С 2016 года компания отгрузила более 10 млн тонн нефти и нефтепродуктов в страну почти на 5 млрд долларов. В 2018 году поставки НК «Роснефть» обеспечили треть всего импорта топлива в Японию из России.

«Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты по хранению в Японии нефти и нефтепродуктов. Мы приветствуем интерес японских партнеров и к добывающим проектам в России», - сообщил главный исполнительный директор Компании.

По его словам, «Роснефть» предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии.

В этом контексте Игорь Сечин отдельно отметил стратегический проект «Восток-Ойл», который объединит ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края. «Восток-Ойл» станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути.

«Сейчас правительство России прорабатывает пакет налоговых стимулов для реализации потенциала этого важнейшего для нашей страны региона», - заявил глава «Роснефти».