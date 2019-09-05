2019-09-05T14:39:17+03:00
Экономика

Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты с Японией»

«Роснефть» в рамках ВЭФ провела круглый стол с представителями японского бизнеса
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке «Роснефть» провела круглый стол, участие в котором приняли ведущие представители энергетической отрасли и руководители крупнейших корпораций Японии. Участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества и действующие проекты НК «Роснефть» и японских компаний.

«Россия обладает уникальной ресурсной базой и является близким соседом вашей страны, - обратился к гостям главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - И мы дорожим доверительными отношениями с японскими компаниями, партнерство с ними исключительно важно для «Роснефти». Ценим технологические компетенции японских коллег и деловой стиль Японии, для которого характерны труд и упорство. С такими партнерами надежно и комфортно работать».

Японские компании стали одними из первых иностранных, инвестировавших в перспективные нефтегазовые проекты России. С середины 90-ых годов японский консорциум SODECO вместе с «Роснефтью» участвует в проекте «Сахалин-1», где общая добыча нефти в рамках проекта уже достигла 114 млн тонн, а потребителям поставлено 26 млрд кубометров газа.

«Сахалин-1» с начала реализации перечислил в бюджет Российской Федерации около 3,8 млрд. долларов в виде роялти, доли в добыче нефти и газа и налогов, включая более 1,3 млрд долларов – в бюджет Сахалинской области.

«В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», - отметил Игорь Сечин.

«Роснефть» на протяжении многих лет является надежным поставщиком топлива в Японию. С 2016 года компания отгрузила более 10 млн тонн нефти и нефтепродуктов в страну почти на 5 млрд долларов. В 2018 году поставки НК «Роснефть» обеспечили треть всего импорта топлива в Японию из России.

«Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты по хранению в Японии нефти и нефтепродуктов. Мы приветствуем интерес японских партнеров и к добывающим проектам в России», - сообщил главный исполнительный директор Компании.

По его словам, «Роснефть» предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии.

В этом контексте Игорь Сечин отдельно отметил стратегический проект «Восток-Ойл», который объединит ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края. «Восток-Ойл» станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути.

«Сейчас правительство России прорабатывает пакет налоговых стимулов для реализации потенциала этого важнейшего для нашей страны региона», - заявил глава «Роснефти».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Метрострой» при поддержке Газпромбанка запустил станции Фрунзенского радиуса метро
В Санкт-Петербурге открылись три станции второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», построенные при поддержке Газпромбанка
Омский экологический прорыв: региональный оператор открыл первый мусоросортировочный завод
Сегодня, 3 сентября, заработал первый в истории Омской области мусоросортировочный завод. На месте пустыря, рядом с Кировским полигоном, за несколько месяцев выросло новое современное предприятие, оснащенное оборудованием от ведущих мировых производителей
Новости 24
СК возбудил новое уголовное дело против Абызова
В Саратовский области упал военный вертолет
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательный завод
Brexit только снится: Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
Мантуров: «четырехдневка» осложнит достижение целевых показателей
«Сотрудники банка» украли у российского балетмейстера 643 тысячи рублей
Медведев подписал распоряжение о выделений средств на закупку иностранных медикаментов для детей
Медведчук обсудил с Путиным об обмене между Москвой и Киевом удерживаемых лиц
МИД РФ: Москва пока не обсуждает с КНДР вопрос организации визита Путина в Пхеньян
Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным
Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты