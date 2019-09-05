Малышам в возрасте до двух лет Аэрофлот подарит сумки, красочные книги и пазлы

Для юных пассажиров в возрасте до двух лет Аэрофлот подготовил специальные комплекты. В них входят удобная сумка, детская книжка с яркими картинками, мягкий паззл с крупными деталями и очищающие салфетки с гипоаллергенными компонентами.

Отметим, что юные путешественники могут получить такие наборы на всех рейсах авиакомпании и во всех классах обслуживания.

Комплект для самых маленьких разрабатывался с учетом пожеланий родителей и дополнил существующую линейку наборов: для детей от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет.

Во время полетов рейсами Аэрофлота на борту для детей предусмотрены не только игрушки, но также развлекательный канал с фильмами, музыкой, мультфильмами и играми.

Если рейс длится более трех часов, то пассажир, путешествующий с ребенком дошкольного возраста может заранее попросить бортпроводника предоставить питание в удобное время.

Аэрофлот делает перелет с детьми максимально удобным – в дополнение к багажу пассажир может бесплатно провезти коляску весом до 20 кг или детское кресло для использования на борту (при наличии отдельного места на ребенка).

Путешествующим с младенцами до года (весом не более 11 кг) авиакомпания готова предоставить люльки на самолетах, оборудованными специальными креплениями для ее установки.

При необходимости люльку нужно заказать не позднее чем за 36 часов до начала полета.

Высокий уровень услуг Аэрофлота и внимание к детям уже отметили пассажиры и эксперты. В рейтинге туристического поисковика Aviasales, составленного на основе опроса 5 тысяч пассажиров, Аэрофлот был признан российской авиакомпанией с наилучшими условиями для детей. Детские наборы Аэрофлота неоднократно удостаивались престижной международной премии Travel Plus AirlineAmenity Bag Awards. В 2019 году авиакомпания победила сразу в пяти номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award, в том числе «Лучший сервис для пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями».