«В ближайшее время мы объявим о принятых решениях»

- Премьер Японии Абэ в третий раз приезжает на ВЭФ, а Медведчук в первый, - в шутку укорил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Владимир Путин.

Украинец действительно прилетел во Владивосток впервые после студенчества — специально, чтобы обсудить с президентом России обмен пленными между двумя странами.

- Хотел бы выразить вам благодарность: на прошлой неделе благодаря тому, что нам дали возможность встретиться в Лефортово с гражданами Украины, которые отбывают наказание в России, мы проведали господина Карпюка и господина Клыха, - сказал Медведчук. - Это люди, знаковые для Украины, осуждены в Российской Федерации.

- Вы очень успешно конвертируете наше доброе отношение в конкретные гуманитарные акции. Думаю, что люди будут об этом помнить, - ответил Путин. - Это святое дело, всё понятно. Хотя по двум этим фигурантам, о которых вы сказали, знаете, у нас особая позиция.

Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях.