23-25 сентября пройдет IV GMP-конференция

Центральными темами крупнейшей конференции о надлежащих практиках в фармпроизводстве станут вопросы экспорта и роли фармпромышленности в экономическом развитии страны.

Внедрение стандартов и правил GMP, гарантирующих качество и безопасность лекарственных средств, позволяет российским производителям быть более конкурентоспособными на внутреннем и внешних рынках. Стратегия «ФАРМА-2030» также будет предусматривать развитие экспорта российской фармацевтической продукции. Однако уже сегодня, как отмечает заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова, ведется активная работа по расширению спектра возможностей оказания содействия российским компаниям, производящим лекарственные препараты и медицинские изделия в развитии их экспортного потенциала.

В законодательстве Российской Федерации предусмотрены положения, позволяющие российским производителям лекарственных средств получать в Минпромторге России документы, необходимые для развития экспорта:

- лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения (необходима производителям не только для осуществления производства на территории России, но и при осуществлении поставок лекарственных препаратов в другие страны);

- заключение о соответствии производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил GMP (наше заключение GMP принимается странами-членами ЕАЭС);

- документ, который подтверждает, что производство лекарственного препарата для медицинского применения осуществлено в соответствии с требованиями правил GMP, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат (СРР на препарат для экспорта в страны СНГ и другие);

- документ, который подтверждает, что производство фармацевтической субстанции осуществлено в соответствии с требованиями правил GMP, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится фармацевтическая субстанция (документ ФС для экспорта в страны СНГ и другие).

Выбор темы пленарной сессии и серьезное представительство зарубежных GMP-инспекторатов на мероприятии директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков объясняет тем, что «сегодня фармацевтика является одним из наиболее успешно развивающихся секторов промышленности во всем мире: здесь происходят прорывные открытия, призванные обеспечить достойную жизнь наших граждан, предотвратить их болезни. В то же время мы видим, что вопросы лекарственного обеспечения, доступности и качества лекарственных препаратов продолжают оставаться темой номер один даже в странах с жесткой регуляторной системой. Именно поэтому мы пригласили принять участие в конференции наших коллег из Латинской Америки, Японии, Индии, Европы и США, Африки, ЕАЭС».

В целом деловая программа IV Всероссийской GMP-конференции охватит широкий круг вопросов: интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, актуальные проблемы GMP-инспектирования, фармаконадзор, обеспечение асептического производства, актуальные вопросы производства препаратов крови, GMP-производство радиофармпрепаратов, регулирование производства и оборота лекарственных средств для ветеринарного применения и многие другие. Традиционно на конференции заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова и начальник Управления по инспектированию производства лекарственных средств и экспертизе «ГИЛС и НП» Наталия Чадова проведут мастер-класс «GMP-инспектирование», повестку которого формировала отрасль путем онлайн-голосования. Кстати, мастер-класс будет проходить 2 дня, в том числе в формате деловой игры «Переиграй эксперта GMP».

Впервые на конференции пройдет церемония награждения «Лучших директором по качеству».

Время и место проведения мероприятия: 23-25 сентября, г. Светлогорск (Калининградская область), МКК «Янтарь-Холл» (ул. Ленина, 11)

Условия участия и регистрация:

Регистрация идет на официальном сайте IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием до 13 сентября.

Генеральный партнер конференции – АО «Фармстандарт», стратегические партнеры – компания «Рош-Москва» и московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер». Официальные партнеры – ООО «Амджен», российская компания «Фармасинтез», ООО «Такеда Фармасьютикалс».

Партнеры конференции – АО «Астеллас Фарма», компания Санофи, группа компаний «Р-Фарм», ООО «Тева». Региональные партнеры – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик», специальные партнеры - фармацевтическая компания «Босналек», ООО «ИРВИН 2», АО «НАЦИМБИО», компания Abbott. Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин», «Оболенское» (Группа компаний Alium), компания ГЕРОФАРМ, ООО "СКОПИНФАРМ".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/730284" frameborder="0"></iframe> Приглашение на GMP-конференцию Директора ФБУ «ГИЛС и НП» Владислава Шестакова.

Реклама