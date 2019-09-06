23-25 сентября пройдет IV GMP-конференция
Центральными темами крупнейшей конференции о надлежащих практиках в фармпроизводстве станут вопросы экспорта и роли фармпромышленности в экономическом развитии страны.
Внедрение стандартов и правил GMP, гарантирующих качество и безопасность лекарственных средств, позволяет российским производителям быть более конкурентоспособными на внутреннем и внешних рынках. Стратегия «ФАРМА-2030» также будет предусматривать развитие экспорта российской фармацевтической продукции. Однако уже сегодня, как отмечает заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова, ведется активная работа по расширению спектра возможностей оказания содействия российским компаниям, производящим лекарственные препараты и медицинские изделия в развитии их экспортного потенциала.
В законодательстве Российской Федерации предусмотрены положения, позволяющие российским производителям лекарственных средств получать в Минпромторге России документы, необходимые для развития экспорта:
- лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения (необходима производителям не только для осуществления производства на территории России, но и при осуществлении поставок лекарственных препаратов в другие страны);
- заключение о соответствии производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил GMP (наше заключение GMP принимается странами-членами ЕАЭС);
- документ, который подтверждает, что производство лекарственного препарата для медицинского применения осуществлено в соответствии с требованиями правил GMP, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат (СРР на препарат для экспорта в страны СНГ и другие);
- документ, который подтверждает, что производство фармацевтической субстанции осуществлено в соответствии с требованиями правил GMP, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится фармацевтическая субстанция (документ ФС для экспорта в страны СНГ и другие).
Выбор темы пленарной сессии и серьезное представительство зарубежных GMP-инспекторатов на мероприятии директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков объясняет тем, что «сегодня фармацевтика является одним из наиболее успешно развивающихся секторов промышленности во всем мире: здесь происходят прорывные открытия, призванные обеспечить достойную жизнь наших граждан, предотвратить их болезни. В то же время мы видим, что вопросы лекарственного обеспечения, доступности и качества лекарственных препаратов продолжают оставаться темой номер один даже в странах с жесткой регуляторной системой. Именно поэтому мы пригласили принять участие в конференции наших коллег из Латинской Америки, Японии, Индии, Европы и США, Африки, ЕАЭС».
В целом деловая программа IV Всероссийской GMP-конференции охватит широкий круг вопросов: интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, актуальные проблемы GMP-инспектирования, фармаконадзор, обеспечение асептического производства, актуальные вопросы производства препаратов крови, GMP-производство радиофармпрепаратов, регулирование производства и оборота лекарственных средств для ветеринарного применения и многие другие. Традиционно на конференции заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова и начальник Управления по инспектированию производства лекарственных средств и экспертизе «ГИЛС и НП» Наталия Чадова проведут мастер-класс «GMP-инспектирование», повестку которого формировала отрасль путем онлайн-голосования. Кстати, мастер-класс будет проходить 2 дня, в том числе в формате деловой игры «Переиграй эксперта GMP».
Впервые на конференции пройдет церемония награждения «Лучших директором по качеству».
Время и место проведения мероприятия: 23-25 сентября, г. Светлогорск (Калининградская область), МКК «Янтарь-Холл» (ул. Ленина, 11)
Условия участия и регистрация:
Регистрация идет на официальном сайте IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием до 13 сентября.
Генеральный партнер конференции – АО «Фармстандарт», стратегические партнеры – компания «Рош-Москва» и московское представительство венгерской компании «Гедеон Рихтер». Официальные партнеры – ООО «Амджен», российская компания «Фармасинтез», ООО «Такеда Фармасьютикалс».
Партнеры конференции – АО «Астеллас Фарма», компания Санофи, группа компаний «Р-Фарм», ООО «Тева». Региональные партнеры – «Мирамистин» и индустриальный парк «Экобалтик», специальные партнеры - фармацевтическая компания «Босналек», ООО «ИРВИН 2», АО «НАЦИМБИО», компания Abbott. Партнерами отдельных сессий выступят компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», АО «Акрихин», «Оболенское» (Группа компаний Alium), компания ГЕРОФАРМ, ООО "СКОПИНФАРМ".
Приглашение на GMP-конференцию Директора ФБУ «ГИЛС и НП» Владислава Шестакова.
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