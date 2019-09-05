Куценко бросил пить, а Киркоров снял стразы

В яхт-клубе-ресторане Shore House в минувшую среду «Русское радио» отметило 24-й день рождения. Конечно же, не обошлось без звездных гостей.

Одним из первых любимую радиостанцию приехал поздравить 52-летний Гоша Куценко. Артист спел пару песен, а потом отправился беседовать с «акулами пера».

Как выяснилось, Куценко завязал с алкоголем.

— Я в своём почтенном возрасте (мне полтинник) понял, что именно сейчас надо ценить жизнь и вспоминать прошлое. Потом, в финале нашем об этом мы уже не будет думать. Мысли меня такие посещают. Может, потому что я не выпивал все лето? — шутил актер. По словам Куценко, который в этот вечер перецеловал всех девушек в округе (да, есть у артиста такой ритуал на концертах — Ред.), в жизни он совсем иной — верный муж, тихий семьянин.

52-летний Гоша Куценко исполнил пару песенФото: Михаил ФРОЛОВ

— На вечеринках можно вести себя по-любому. Чего стыдиться? — смеется Куценко. — Вечеринки — это не жизнь, это образ. У меня всегда, кстати, был образ немножко хулигана и пьяницы. Мне мама говорила: «Юра (это мое настоящее имя), в кино, на сцене, на вечеринках делай все, что хочешь. Главное в жизни этого не делай!».

Куценко в этот вечер был расположен к общению с прессой, поэтому рассказал о забавной афере, которую провернул в юности.

— К своим двойникам я нормально отношусь. У меня, кстати, есть двойник — Нагиев! Шучу. Я в молодости говорил, что я родственник Михаила Михайловича Козакова. Ему это донесли, и при первой нашей встрече он, конечно, сильно поднапрягся. Но потом мы пообщались, он понял, что я неплохой парень, и все у нас наладилось.

Вечно молодая Салтыкова

Среди гостей вечера была замечена 53-летняя звезда 90-х Ирина Салтыкова. Не понятно, что с собой делает певица, как поддерживает форму, но выглядит она значительно моложе своих лет.

53-летняя Ирина Салтыкова выглядит гораздо моложе своих летФото: Михаил ФРОЛОВ

По словам артистки, пластики у нее не было, плюс она противница ботокса (препарат, который «замораживает» мимические морщинки — Ред,). Единственное, что приветствует Ирина — массаж лица, который подтягивает овал и улучшает кровообращение.

Удивил отсутствием страз и Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров удивил отсутствием привычного звездного антуражаФото: Михаил ФРОЛОВ

Простая белая рубашка без привычного звездного антуража, обычная бейсболка, сумка через плечо для документов. Что и говорить, в «стрит-стайле» короля сцены видеть не привычно. Видимо, надо приглядеться повнимательнее к незатейливому наряду главного модника. Все-таки он, как никто другой, чувствует тренды еще задолго до того, как они становятся «мейнстримом».

Елка даже не стала краситься на вечеринкуФото: Михаил ФРОЛОВ

Минимализм был и в образе певицы Елки. Артистка пришла на вечеринку без макияжа. Видимо, забыла про мероприятие, уснула, а когда разбудили, времени на сборы не осталось.