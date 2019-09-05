ДОМ.РФ: по решению Правительства РФ 1,6 млрд рублей будут направлены на завершение ЖСК «Остров» в Приморье

Об этом журналистам рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«По решению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева ДОМ.РФ предоставит дополнительную поддержку членам ЖСК «Остров». Объем средств на завершение проекта составит 1,6 млрд рублей. Строительные работы, возможно, будут завершены в конце этого года», - сказал он.

Ранее кооперативом направлено обращение в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральному округе Ю.П. Трутнева с просьбой поручить ДОМ.РФ принять меры по восстановлению прав членов ЖСК «Остров» путем предоставления финансовой помощи для завершения строительства.

Выделение 1,6 млрд рублей позволит решить вопрос дефицита средств для достройки домов. Стоимость завершения строительства по состоянию на февраль 2019 года оценивалась в 2,3 млрд рублей. За период март-июнь 2019 года профинансировано 200 млн рублей. Остаток финансовых ресурсов кооператива составляет 580 млн рублей.

Ранее решением наблюдательного совета ДОМ.РФ во исполнение директив Правительства Российской Федерации кооперативу была предоставлена безвозмездная финансовая помощь на цели строительства объектов благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры на сумму 820 млн рублей.

Согласно информации, представленной генподрядчиком «РК Строй», темпы строительства соответствуют плановым, проблемы с финансированием работ отсутствуют. На сегодняшний день компания «РК Строй» ведёт строительство 252 домов, инженерных сетей, а также выполняет благоустройство пяти участков.

На конец августа в строительстве ЖСК «Остров» задействовано более 450 рабочих и 120 единиц техники. Работы ведутся на всех пяти участках. Объекты, находящиеся на острове, будут вводится в эксплуатацию очередями и поэтапно.