2019-09-05T17:16:10+03:00
Экономика

Аналитики уверены, что объемы Дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа будет востребованы рынком

Акционеры "Сахалин-1" решили строить собственное предприятие СПГ в Де-Кастри мощностью 6 млн тонн
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Организаторы проекта «Сахалин-1», - компании «Роснефть», ExxonMobil (США), SODECO (Япония) и ONGC (Индия) - решили строить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). На сегодня «Сахалин-1» уже добыл 114 млн тонн нефти, потребителям поставлено 26 млрд кубометров газа.

«В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», - отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Эксперты весьма позитивно оценивают перспективы нового проекта. Дальневосточный СПГ ориентирован на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где «Газпром» планирует занять существенную долю: вот-вот будет запущен газопровод в Китай «Сила Сибири». Кроме того, уже работает завод СПГ в рамках проекта «Сахалин-2». Но для Дальневосточного СПГ эти проекты не конкуренты, уверены аналитики.

«Вопрос о возможной конкуренции с поставками трубопроводного газа в Китай в принципе не актуален, - пояснил управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. - Газовый рынок КНР является наиболее динамично растущим в мире. По прогнозам к 2030 году рынок вырастет там почти в два раза с текущих 280 до 520 млрд куб м в год. В этих условиях сегодня есть возможность по размещению на рынке КНР значительных дополнительных объемов российского газа, как в виде трубопроводных поставок, так и в виде СПГ».

«Действующие мощности по производству сжиженного природного газа не помешают развитию проекта Дальневосточного СПГ, ведь производимые объем уже поглощаются рынком, а проект «Роснефти» нацелен на будущий спрос, - дополняет старший аналитик БКС-Премьер Сергей Суверов. - Здесь главными конкурентами выступают проекты, которые сегодня также готовятся к принятию инвестиционного решения: это, прежде всего, СПГ-проекты в США, в Африке и на Ближнем Востоке».

По мнению эксперта, у Дальневосточного СПГ есть целый ряд весомых преимуществ.

«Проект оптимально позиционирован с точки зрения размещения продукции: его целевые рынки – это традиционные импортеры СПГ в Северо-Восточной Азии -Япония, Корея и Китай, а также возможно несколько более удаленные растущие рынки - Индия, Таиланд и Сингапур. И здесь Дальневосточный СПГ имеет преимущества за счет короткого транспортного плеча в 1-3 дня доставки», - поясняет Суверов.

Больше того, синергия с существующей инфраструктурой «Сахалин-1», включая береговой комплекс подготовки газа «Чайво» на Сахалине и нефтеналивной терминал Де-Кастри в Хабаровском крае также является весомым преимуществом Дальневосточного СПГ.

«Наличие развитой инфраструктуры повышает конкурентоспособность относительно строящихся «с нуля», так называемых «greenfield» СПГ-проектов, например, таких, как проекты в Мозамбике, Канаде, Австралии и других», - говорит Екатерина Косарева.

Дальневосточный СПГ надежен с точки зрения доказанной ресурсной базы и опыта акционеров в реализации крупных инфраструктурных проектов такого уровня, отмечают аналитики.

«Емкость и прогнозы спроса на газ даже ближайших целевых рынков сбыта позволяют прогнозировать, что объемы СПГ с нового завода будут востребованы рынком», - резюмирует управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult.

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