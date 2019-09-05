2019-09-05T17:19:46+03:00
Экономика

РФПИ станет одним из ключевых центров по развитию искусственного интеллекта в России

Компании, развивающие сегмент искусственного интеллекта, будут получать инвестиции и выходить на международные рынки
Александра ШОПЕНКО
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Правительство РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашения о намерениях сторон в целях развития инвестиций в отечественные компании в области искусственного интеллекта (ИИ) и содействия их вывода на международные рынки.Правительство РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашения о намерениях сторон в целях развития инвестиций в отечественные компании в области искусственного интеллекта (ИИ) и содействия их вывода на международные рынки.Фото: Вадим ПОПОВ
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Правительство РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашения о намерениях сторон в целях развития инвестиций в отечественные компании в области искусственного интеллекта (ИИ) и содействия их вывода на международные рынки. Об этом передает корреспондент «КП» с полей ВЭФ-2019.

- Мы фокусируемая на нескольких основных элементах. Во-первых, - это инвестиции в большое количество российских технологических компаний, которые занимаются искусственным интеллектом. Во-вторых, - это их вывод на международные рынки. У нас партнерство с более чем 15 суверенными фондами мира, что дает нам возможность помогать нашим компаниям выходить на внешние рынки, - сообщил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Договоренности распространяются на компании и проекты, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент искусственного интеллекта, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Фондом проанализировано 100 таких компаний, отобрано 20.

СПРОС ЕСТЬ

- Мы очень рассчитываем на уже состоявшуюся экспертизу РФПИ по привлечению капитала в эти проекты и, соответственно, по их оперированию с точки зрения приобретения, докапитализации, продажи, выстраивания эффективной сетки взаимодействия на глобальном рынке как с технологическими, так и с финансовыми партнерами. Интерес к этой теме проявляют фактически все более-менее здравомыслящие страны, в том числе, и наши ключевые партнеры, такие как Китай, Индия, Сингапур, ведущие государства арабского мира, - сказал Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России.

Уже в ближайший месяц РФПИ завершит инвестирование в компанию, которая на основе искусственного интеллекта разработала систему по подбору медикаментов для лечения онкозаболеваний. Также фонд финализировал соглашение с одним из ведущих операторов - российской компанией, специализирующейся на спутниковых снимках земли. За счет технологий искусственного интеллекта качество фотографий повышается в десять раз.

- При активной работе по направлению искусственного интеллекта к 2030 году мы можем получить до одного процента ежегодного дополнительного прироста к производительности труда. Мы будем выстраивать работу по подготовке федерального проекта, сейчас занимаемся этим вместе со «Сбербанком», - добавил Максим Орешкин, министр экономического развития России.

Он также добавил, что серьезные усилия будут брошены на то, чтобы компании, уже работающие с искусственным интеллектом, внедряли свои продукты не только в российской экономике, но и становились глобальными.

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

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