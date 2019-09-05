2019-09-05T17:24:04+03:00
Экономика

Обед с молодыми лидерами: международная встреча начинающих бизнесменов и общественников прошла на V ВЭФ

Молодые специалисты из разных стран поделились опытом организации мероприятий и ведения бизнеса
Алексей САМУСЬКОВ
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Молодые специалисты из разных стран поделились опытом организации мероприятий и ведения бизнеса. Фото: Алексей САМУСЬКОВМолодые специалисты из разных стран поделились опытом организации мероприятий и ведения бизнеса. Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Международная встреча молодых лидеров прошла в непринужденной обстановке. Участники дискуссии обменивались мнением во время обеда. Беседу они вели исключительно на английском языке, так как за столом собрались представители как России, так и Уругвая, Швейцарии, Кореи, Индии.

Участница встречи Люси - уроженка Женевы, но сейчас проживает в Уругвае и является организатором проекта по защите домашних животных. Вместе с ней за столом ее друзья которые также помогают Люси в ее начинаниях. Вместе они приехали на Восточный экономический форум, чтобы подробнее рассказать о своем проекте и, возможно, самостоятельно найти пути решения насущных проблем.

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Девушка отмечает, что во время визита во Владивосток на экономический форум она не только обзавелась новыми друзьями, но и нашла единомышленников из других стран, которые готовы оказать посильную помощь в развитии волонтерского движения в Уругвае.

Во время обеда участники поделились опытом организации различных мероприятий, рассказали, как легко и просто стать участниками грантовых программ и что нужно делать, чтобы заинтересовать людей своим проектом.

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Несмотря на тот факт, что время у участников на культурный обмен было ограничено, молодые лидеры решили продолжить общение уже после завершения пленарной сессии Восточного экономического форума в неформальной обстановке.

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