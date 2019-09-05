2019-09-05T17:26:59+03:00
Экономика

Фонд президентских грантов и «Инносоциум» расширят партнерство

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было пописано в рамках ВЭФ-2019
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Фото: пресс-служба Фонда "Росконгресс"Фото: пресс-служба Фонда "Росконгресс"
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Фонд содействия социальному развитию «Инносоциум» и Фонд президентских грантов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает продолжение успешной совместной работы, целью которой является развитие социально значимых проектов, снижение барьеров для деятельности НКО, всесторонняя поддержка, продвижение и распространение лучших практик и технологий их реализации.

- Системный подход к выстраиванию инновационной инфраструктуры с целью содействия реализации социально значимых проектов на Дальнем Востоке является для нас одной из важных задач. Подписание соглашения с Фондом президентских грантов является продолжением совместной работы по поддержке социальных проектов в рамках работы Фонда «Инносоциум», а также важным шагом для развития условий успешного взаимодействия НКО с представителями бизнеса и власти, – отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда «Инносоциум».

Как отмечает пресс-служба Фонда «Росконгресс», значимость Дальнего Востока с точки зрения инновационного технологического развития становится все больше. Так, в регионах ДФО воплощается в жизнь порядка 230 социальных и культурных проектов, еще 270 уже реализованы.

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