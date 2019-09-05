«Спящие» станции московского метро: «Суворовскую» на Кольцевой запустят к 2024 году, а «Дорогомиловскую» - еще позже

Каждый год в столичном метро открываются новые станции и ветки. При этом строители заранее готовят площадки на будущее. Такие «спящие» станции спрятаны на уже действующих линиях. Их при необходимости вполне могут построить. Как уже раньше доделали, к примеру, «Спартак» - на Таганско-Краснопресненской и «Беломорскую» - на Замоскворецкой.

Кроме того, на уже строящихся и перспективных линиях подземки - Большой кольцевой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Коммунарской - заранее готовят площадки под будущие станции-связки с возможными ветками. Мы узнали, где и какие платформы в метро могут выйти из сумрака.

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ НЕ ЗАКРОЮТ

На действующей Кольцевой линии метро собираются открыть 13-ю станцию - «Суворовская». Под названием «Площадь Коммуны» ее проектировали еще в 1950-х. Площадку подготовили в 90-х. А в 2011 году придумали дизайн и чуть не начали строить первые обходные тоннели. Но потом из-за дороговизны стройки отказались от этой идеи. А сейчас оказалось, что станция все-таки нужна. Салатовая ветка осталась единственной в метро, до сих пор не имеющей пересадки на кольцо на севере. Жителям соседних районов приходится делать большой крюк, чтобы добраться до расположенных рядом линий. Скоро им станет проще ездить по городу.

Строительство станции «Суворовская» на действующей Кольцевой линии метро завершится не раньше 2023 года

«Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города», - написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Твиттере.

По проекту на «Суворовской» появится выход к Театру зверей имени Дурова и в сторону спорткомплекса «Олимпийский» (сейчас находится на реконструкции. - Прим. авт.). Со станции можно будет сделать пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской ветки.

- Сейчас работы по возведению станционного комплекса не ведутся, но в самом скором времени будут возобновлены, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Специалисты уже разрабатывают градостроительную документацию. Необходимо очень тщательно и внимательно продумать технологию строительства. Ранее был создан значительный задел в виде шахт для будущей станции. «Суворовскую» построим не раньше, чем через пять лет. При этом останавливать движение поездов на Кольцевой линии не планируется.

Станция «Улица Новаторов» в перспективе может стать пересадочной. Фото: stroi.mos.ru

По его словам, временно и частично могут перекрывать один из тоннелей Кольца на северо-восточном участке. Но только для технологического присоединения коммуникаций будущей станции. Впрочем это не сильно помешает пассажирам.

КАЛИНИНСКИЙ И СОЛНЦЕВСКИЙ РАДИУСЫ МОГУТ СОЕДИНИТЬ

Еще одна «спящая» станция - «Дорогомиловская» Калининско-Солнцевской линии. Площадка для нее выделена в районе Украинского бульвара. Еще совсем недавно ее собирались «разбудить» после 2021 года. Станцию планировали разместить на участке «Деловой центр» - «Третьяковская», соединяющем Калининскую и Солнцевскую ветки. Для павильона с вестибюлями и платформами присмотрели место под Кутузовским проспектом около Новоарбатского моста. Весной этого года Сергей Собянин заявил, что соединение Калининского и Солнцевского радиусов пока не планируется. Но при этом не исключил, что к обсуждению проекта станций вернутся после 2023 года.

А вот некоторые другие площадки под станции, похоже, выйдут из сумрака еще не скоро. К примеру, «Российская» и «Ульяновская» на Кольцевой линии и «Советская» на Замоскворецкой ветке законсервированы в центре города с 50-х годов.

По словам Марата Хуснуллина, от этих проектов отказались из-за технических сложностей ведения работ в исторических районах столицы и высокой цены.

«Улицу Народного Ополчения» строят на глубине 28 метров. Фото: stroi.mos.ru

- Главное - они не особо нужны пассажирам, - отметил ранее глава Стройкомплекса. - Транспортная ситуация в этих районах хорошая, и острой необходимости в дополнительных остановках на линиях метро пока нет. Поэтому достройка запроектированных, но не построенных в советское время станций метро, кроме «Суворовской», сейчас не планируется.

МЕТРО ВПЕРЕД ЛЕТИТ, В КАПОТНЕ - ОСТАНОВКА

Площадки под возможные пересадки и соединения есть не только на старых линиях подземки, но и на строящихся. Иначе лет через 10 - 15 пришлось бы раскапывать действующие современные ветки и полностью перекрывать движение поездов. Например, на трех участках Большой кольцевой линии (БКЛ) в будущем откроют станции-связки для новых радиусов метро. Например, со станции «Улица Новаторов» после 2022 года можно будет пересесть на Коммунарскую линию. С «Кленового бульвара» - на перспективную Бирюлевскую линию метро, которую после 2030 года могут продлить в Капотню. А со станции «Улица Народного Ополчения» - на проектируемую Рублево-Архангельскую линию после 2020 года.

«Кленовый бульвар» – станция восточного участка Большой кольцевой линии, следующая за станцией «Нагатинский затон». Фото: stroi.mos.ru

Станция «Улица Новаторов» в перспективе может стать пересадочной. Фото: stroi.mos.ru

НА КАРТЕ МЕТРО

Пассажиры их не видят, но они есть!

Площадки для будущих станций находятся на таких участках:

Кольцевая линия

«Суворовская» - между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

«Российская» - между «Киевской» и «Краснопресненской».

«Ульяновская» («Золоторожская») - между «Курской» и «Таганской».

Калининско-Солнцевская линия

«Дорогомиловская» - между «Деловым центром» и «Киевской».

Большая кольцевая линия

«Улица Новаторов» - между «Проспектом Вернадского» БКЛ и «Воронцовской» БКЛ

«Кленовый бульвар» - между «Каширской» Каховской линии и «Нагатинский Затон» БКЛ

«Улица Народного Ополчения» - между «Хорошевской» БКЛ и «Карамышевской» БКЛ.