2019-09-05T19:49:01+03:00
Общество

Следствие: осужденный на 4 года Котов пытался убежать во время задержания

В судах слушаются дела программистов-акционистов, которые обвиняются в насилии над сотрудниками правоохранительных органов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Росгвагдии выразили удовлетворение озвученными в судах приговорамиВ Росгвагдии выразили удовлетворение озвученными в судах приговорамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг Следственный комитет России отправил под суд двух программистов, которые отличились в несанкционированных акциях в Москве.

34-летний программист-акционист Константин Котов получил в Тверском суде четыре года колонии общего режима. В следствии считают, что срок вполне заслуженный, так как осужденный неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, где он "кричал лозунги и давал интервью".

Обвинение просило для него на полгода больше за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний и митингов". Но судья оказался снисходителен, так Котова уже штрафовали за нарушения, которые он совершил 2 марта, 13 мая и 12 июня.

На суде стало известно, что Котов даже пытался избежать задержания, но его догнали...

- При попытке скрыться Котов был задержан и доставлен в следственный отдел столичного Главного следственного управления.

Несмотря на то, что Котов в ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии не признал, следствием собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие его причастность к указанному преступлению, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также в четверг следователи передали в суд уголовное дело в отношении 26-летнего IT-инженера компании "Сбербанк-Технологии" Айдара Губайдуллина. Этого программиста-акциониста обвиняют в покушение на применение насилия в отношении представителя власти. В распоряжении следствия есть оказались кадры, где обвиняемый в ходе массового мероприятия 27 июля бросает бутылки в сотрудников правоохранительных органов.

Уже очевидно, что и он получит реальный срок в колонии. Какой?

Считайте сами: Владиславу Синице, который призывал в интернете расправиться с детьми силовиков получил 5 лет колонии, Кирилл Жуков - 3 года, Данила Беглец - 2 , Иван Подкопаев - 3.

В суде они пытались выкрутиться: Синица рассказывал, что хотел своими постами предупредить Росгвардейцев об опасности, которая грозит их детям, Беглец просто как бы случайно потянул бойца за рукав когда падал, Подкопаев распылил баллончик от испуга, а Жуков по словам адвокатов просто пожелал погладить госгвардейца по шлему.

Но суд им не поверил.

"Нанес левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем, отчего сотрудник испытал боль", - звучало в приговоре суда.

Кстати, у Подкопаева во время обыска на митинге нашли целый арсенал: два ножа и молоток.

В Росгвагдии уже выразили удовлетворение озвученными в судах приговорами.

- Пока приговоры не вступили в законную силу, у сторон есть все возможности для того, чтобы их обжаловать. Но пострадавшие бойцы Росгвардии удовлетворены озвученными в судах приговорами, и считают, что они полностью соответствуют тяжести совершенных преступлений. Эффективность наказания состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости, - напомнил читателям "Комсомолки" основы римского права официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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