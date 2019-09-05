Киркоров взял в руки автомат

Кадры из нового ролика Филиппа Киркорова появились в Сети ещё несколько месяцев назад. Папарацци тогда поймали певца в образе сурового боевика, который наперевес с автоматом уходит от погони.

Но песню «Лунный гость» на стихи поэта Михаила Гуцериева (автор музыки -Алексей Романов) Киркоров презентовал только на минувшей «Новой волне» в Сочи. Тогда, услышав новый хит артиста, «акулы пера» решили - король сцены закончил с хайпом и снова вернулся в лирику. Однако в клипе, который показал артист после «Новой волны», Филипп снова перевоплотился в неоднозначного героя, в искусного расхитителя гробниц.

Киркоров перевоплотился в неоднозначного герояФото: Личный архив

- Я всегда хотел сыграть Джеймса Бонда или Джина из фильма «Аладдин», но пока «Аладдин» на подходе, Бонд оказался более реальным и доступным, - говорит о премьере Киркоров.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге: на реке Фонтанка, в старинных интерьерах «Русского Музея» и в морском порту. Как и положено в настоящей «бондиане», были и ночные погони на катере, и стрельба из автоматов, и прочие атрибуты зрелищного кино.

Съемки проходили в том числе в интерьерах «Русского Музея»Фото: Личный архив

Всё выглядело настолько правдоподобно, что озадаченные жители Северной столицы даже вызвали полицию. К счастью, обошлось без драм: и стражи порядка, и горожане, и съёмочная группа, и сам Филипп Киркоров – пришли к взаимопониманию.

На вопрос, что вдохновило продюсеров выбрать именно такой сюжет и концепцию, режиссёр-постановщик клипа Заур Засеев ответил: «У нас с продюсером HOODYAKOV PRODUCTION Павлом Худяковым давно лежал в запасе этот сценарий. Когда Филипп показал песню «Лунный гость», мы поняли — вот оно!».

Киркоров всегда мечтал сыграть Джеймса БондаФото: Личный архив

Вместе с премьерой видео выходит и ремикс «Лунного гостя» от Red Square, которые известны своими совместными работами с ARTIK&ASTI, Сергеем Лазаревым, Элджеем и другими популярными артистами.

К слову, клип короля сцены прилично напичкан рекламой. Артист продолжает традицию «Цвет настроения синий» и «Ибицы», в которых тоже засветилось множество известных брендов. Не исключено, что только на рекламе артист заработал не менее 20 миллионов рублей.