2019-09-05T21:15:45+03:00
Звезды

Киркоров взял в руки автомат

Артист презентовал новый хулиганский клип [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Увидев вооруженных людей, жители Северной столицы даже вызвали полициюУвидев вооруженных людей, жители Северной столицы даже вызвали полициюФото: Личный архив
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Кадры из нового ролика Филиппа Киркорова появились в Сети ещё несколько месяцев назад. Папарацци тогда поймали певца в образе сурового боевика, который наперевес с автоматом уходит от погони.

Но песню «Лунный гость» на стихи поэта Михаила Гуцериева (автор музыки -Алексей Романов) Киркоров презентовал только на минувшей «Новой волне» в Сочи. Тогда, услышав новый хит артиста, «акулы пера» решили - король сцены закончил с хайпом и снова вернулся в лирику. Однако в клипе, который показал артист после «Новой волны», Филипп снова перевоплотился в неоднозначного героя, в искусного расхитителя гробниц.

Киркоров перевоплотился в неоднозначного героя Фото: Личный архив

Киркоров перевоплотился в неоднозначного герояФото: Личный архив

- Я всегда хотел сыграть Джеймса Бонда или Джина из фильма «Аладдин», но пока «Аладдин» на подходе, Бонд оказался более реальным и доступным, - говорит о премьере Киркоров.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге: на реке Фонтанка, в старинных интерьерах «Русского Музея» и в морском порту. Как и положено в настоящей «бондиане», были и ночные погони на катере, и стрельба из автоматов, и прочие атрибуты зрелищного кино.

Съемки проходили в том числе в интерьерах «Русского Музея» Фото: Личный архив

Съемки проходили в том числе в интерьерах «Русского Музея»Фото: Личный архив

Всё выглядело настолько правдоподобно, что озадаченные жители Северной столицы даже вызвали полицию. К счастью, обошлось без драм: и стражи порядка, и горожане, и съёмочная группа, и сам Филипп Киркоров – пришли к взаимопониманию.

На вопрос, что вдохновило продюсеров выбрать именно такой сюжет и концепцию, режиссёр-постановщик клипа Заур Засеев ответил: «У нас с продюсером HOODYAKOV PRODUCTION Павлом Худяковым давно лежал в запасе этот сценарий. Когда Филипп показал песню «Лунный гость», мы поняли — вот оно!».

Киркоров всегда мечтал сыграть Джеймса Бонда Фото: Личный архив

Киркоров всегда мечтал сыграть Джеймса БондаФото: Личный архив

Вместе с премьерой видео выходит и ремикс «Лунного гостя» от Red Square, которые известны своими совместными работами с ARTIK&ASTI, Сергеем Лазаревым, Элджеем и другими популярными артистами.

К слову, клип короля сцены прилично напичкан рекламой. Артист продолжает традицию «Цвет настроения синий» и «Ибицы», в которых тоже засветилось множество известных брендов. Не исключено, что только на рекламе артист заработал не менее 20 миллионов рублей.

Филипп Киркоров - Лунный гость (Official Video).Филипп Киркоров ЛУННЫЙ ГОСТЬ (ПРЕМЬЕРА 2019) Стихи: Михаил Гуцериев Музыка: Алексей Романоф ЛУННЫЙ ГОСТЬ - бондиана Филиппа Киркорова и Михаила Гуцериева в эфирах музыкальных каналов страны и на YouTube-канале Gutserievmedia! Мировой старт цифровых продаж сингла Лунный гость состоялся 29 августа 2019. Слушаем и скачиваем Лунный гость на всех цифровых площадках!

ИСТОЧНИК KP.RU

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