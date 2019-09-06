Шотландия - Россия 6 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Летние каникулы у сборной России подошли к концу. И теперь на повестке дня у команды Станислава Черчесова - встреча против Шотландии. В 4 играх у наших - 3 победы и 1 поражения. Игра с шотландцами в гостях должна стать определяющей - насколько наши приблизятся к своей цели, попаданию на чемпионат Европы 2020 года. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Шотландия - Россия 6 сентября 2019.

Статистика личных встреч Шотландия - Россия 6 сентября 2019

Команды два раза играли между собой. Это было в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1996 года. Осенью 1994 года в Глазго россияне сыграли вничью 1:1. А вот весной 1995 года поединок на стадионе "Лужники" завершился вничью 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019

Россия должна выиграть у Шотландии, либо же будет ничья.

Прогноз на матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019

У России более предпочтительные шансы на победу.

Время начала матча Шотландия - Россия 6 сентября 2019

Матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Шотландия - Россия можно посмотреть 6 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Шотландия - Россия 6 сентября 2019

Трансляция матча Шотландия - Россия 6 сентября 2019 года состоится на Первом канале в 21:45 по московскому времени.