Шотландия - Россия 6 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Летние каникулы у сборной России подошли к концу. И теперь на повестке дня у команды Станислава Черчесова - встреча против Шотландии. В 4 играх у наших - 3 победы и 1 поражения. Игра с шотландцами в гостях должна стать определяющей - насколько наши приблизятся к своей цели, попаданию на чемпионат Европы 2020 года. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Шотландия - Россия 6 сентября 2019.
Статистика личных встреч Шотландия - Россия 6 сентября 2019
Команды два раза играли между собой. Это было в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1996 года. Осенью 1994 года в Глазго россияне сыграли вничью 1:1. А вот весной 1995 года поединок на стадионе "Лужники" завершился вничью 0:0.
Прогнозы букмекеров на матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019
Россия должна выиграть у Шотландии, либо же будет ничья.
Прогноз на матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019
У России более предпочтительные шансы на победу.
Время начала матча Шотландия - Россия 6 сентября 2019
Матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть матч Шотландия - Россия 6 сентября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Шотландия - Россия можно посмотреть 6 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.
Трансляция матча Шотландия - Россия 6 сентября 2019
Трансляция матча Шотландия - Россия 6 сентября 2019 года состоится на Первом канале в 21:45 по московскому времени.
Шотландия - Россия 6 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU