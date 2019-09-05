2019-09-05T23:45:02+03:00
Звезды

«Не хотела к нему приставать»: Дайнеко встретилась с Марио Касасом

33-летний любимец дам представил в Москве новую секс-драму
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Испанский секс-символ Марио Касас приехал в Россию во второй раз. Фото: instagram.com/mario_housesИспанский секс-символ Марио Касас приехал в Россию во второй раз. Фото: instagram.com/mario_houses
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В 2010 году Марио Касас благодаря роли в фильме «Три метра над уровнем неба» застолбил за собой звание секс-символа целого поколения.

И вот спустя годы 33-летний Касас снова прибыл в Москву.

- Это мой второй визит в Россию. Знаю, что меня тут любят. Мне приходит очень много сообщений из России, я все читаю. Мне очень приятно ваше внимание, - признался на встрече с журналистами в кинотеатре «Москва» Марио.

Прошло почти десять лет со дня премьеры слезливой мелодрамы о любви подростков, но Касас по-прежнему хорош собой.

- Его на входе в кинотеатр чуть фанатки не разорвали! - посетовал в разговоре с «КП» охранник, которому доверили оберегать звезду от настойчивых поклонниц.

На сей раз Марио прилетел в столицу, чтобы презентовать сериал «Влечение», эксклюзивная премьера которого грядёт на «More.TV».

Судя по первым горячим кадрам премьерного видео, Касаса ждёт вторая волна популярности на наших просторах.

- Я вот даже не хотела к нему приставать, но такого красавчика как Марио нельзя упускать, - флиртует с актером на красной дорожке Виктория Дайнеко.

- Надеюсь, вам понравится сериал «Влечение». Правда, голым вы меня там точно не увидите, - обращаясь к поклонникам через прессу, шутит Марио.

«Влечение» - настоящая секс-драма. Герой Касаса - эдакий Кристиан Грей, который пытается разбавить одиночество и забыть семейные проблемы в приват-клубе для любовных утех. В первой серии «Влечения» Марио предстанет перед зрителями абсолютно обнаженным. Так что у фанаток актера будет пища для обсуждений.

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Виктория Дайнеко и Марио Касас
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ИСТОЧНИК KP.RU

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