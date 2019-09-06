Он у меня такой несовременный!

Моя подруга вышла замуж за своего бывшего парня. Можно сказать, вошла в одну и ту же воду дважды, не стесняясь. Потребовалось четыре года, чтобы она поняла, что тот, кто когда-то казался ей скучным и немодным, был тем самым принцем на белом коне, которого она всегда ждала.

Слушал Высоцкого на кассетах

Они расстались трагически. Лада упорхнула к какому-то начинающему предпринимателю, который кормил ее устрицами с шампанским, а глубоко влюбленный в нее Саша остался ждать на скамейке, как Форрест Гамп.

- Он был таким пугающе домашним, от него вечно пахло жареным луком и старыми книгами, - жаловалась на бывшего Лада. - А мне хотелось наслаждаться пенными вечеринками и картинами Баския, модно одеваться, запускать дроны! Он же говорил, что абрикосового и мятного цветов не существует, а современное искусство делает людей тупыми. Да как он может рассуждать о настоящем искусстве в своих брюках образца 30-х годов!

Саша и впрямь отличался от остальных мужчин. И на первый взгляд не очень выгодно. Совершенно не разбирался в современной технике, решительно не понимал, почему взрослые люди ездят по улицам на самокатах, да что там говорить, даже не знал, кто такой Прохор Шаляпин! В его квартире вечно лежали стопки затертых библиотечных книг, а Высоцкого он слушал на кассетном магнитофоне. Одежду, судя по всему, Саша покупал себе редко, и то лишь когда износится старая.

- Когда я намекала ему на то, что неплохо бы купить новые джинсы или свитер, - обреченно вспоминала Лада, - он улыбался, как Будда, и говорил, что не одежда красит мужчину, а... поступки. Но в поступках в ресторан не пойдешь! Там прилично выглядеть надо! А еще вечно цитировал Оскара Уайльда, говорил, что быть слишком современным опасно, есть возможность внезапно выйти из моды. Ерунда все это! Вон у меня сумка от Шанель, так она уже 8 лет из моды не выходит.

Немодным может быть только Вассерман

Дошло до того, что Лада стала откровенно стесняться брать с собой «в люди» несовременного Сашу. Ей казалось, что выходить с ним в свет - все равно что гулять под руку с динозавром по Тверской. И что все недоуменно оборачиваются, многозначительно закатывают глаза. Ну в самом деле, не объяснять же каждому, что он - хороший человек, любит готовить, зовет замуж и мечтает о детях. Быть немодным позволительно лишь Анатолию Вассерману.

- Когда-то давно на Новый год я загадала встретить хорошего мужчину, - призналась как-то Лада. - Чтоб не пил, не курил и о книгах говорил... А когда встретила Сашу, поняла, что это он и есть, только выглядит так, будто у него сломалась машина времени, когда он прилетел в наш мир из прошлого. И я долго пыталась не обращать на это внимания, но всему есть предел.

Предел в случае Лады наступил, когда перед первым сексом он поставил условие: либо она соглашается стать его женой, либо лучше ничего такого не начинать, потому что можно привязаться. Лада от удивления аж присела. Такой шаблон поведения никак не вписывался в привычную ей реальность. Ну где это видано, чтобы мужчина добровольно от секса отказывался?

«Наверное, он сектант или импотент», - тут же закралась тревожная мысль. «Выйдешь за такого замуж, а он потом твою квартиру продаст или детей придется в пробирке делать». В общем, не дошло у них до секса, на том и расстались.

Любимый кормил устрицами всех подряд

А через полгода у Лады случилась неприятность. Она собиралась на работу и сломала ключ в замке. Спасателей вызывать побоялась, набрала своему предпринимателю, к которому от Саши ушла. Тот, сославшись на занятость, посоветовал позвонить кому-нибудь еще. Тогда Лада и вспомнила про бывшего. Саша приехал через 20 минут на такси с набором инструментов. Вскрыл дверь, спросил, как дела, и сказал, что она похорошела. Он был в том же потертом свитере, тех же ботинках и такой же хороший. Тогда Лада и подумать не могла, по какому поводу они встретятся вновь. Еще через несколько месяцев она нашла в телефоне бойфренда сообщения от незнакомой женщины, снабженные откровенными фото, а затем и ее саму в его кровати. Оказалось, любимый давно и хладнокровно изменял ей и кормил устрицами всех подряд, а она, глупая, мечтала о свадьбе. Всплыли и другие некрасивые истории, он был обычным бабником.

Найди себе друга

Лада не могла оправиться от предательства очень долго и даже пошла к психологу. Тот посоветовал найти друга, который всегда поддержит и ободрит, чтобы делиться с ним самым сокровенным. Она снова вспомнила о Саше и начала болтать с ним сначала по телефону, а потом лично. У бывшего всегда было на нее время, он всегда был на ее стороне и без конца повторял, что она ни в чем не виновата, просто нарвалась на подлеца.

Вот так незаметно для себя она снова влюбилась в Сашу. Именно рядом с ним она чувствовала себя в безопасности, была абсолютно уверена в его честности, хотя он и не мог оценить ее модный плащ или новую форму бровей. А что касается его ужасной одежды - так это, как показала жизнь, был не самый серьезный мужской недостаток.

Кстати, он пообещал купить себе новые ботинки и современный магнитофон, а пожелтевшие книги заменить на электронные. И даже повесил на кухне картину ее любимого Баския. А она пообещала выйти за него замуж.