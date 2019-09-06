Голодный Хабиб выходит на охоту

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в поединке против американца Дастина Порье.

Страсти нагнетаются давно. Недавно масла в огонь подлил и сам Хабиб. Скандальный боец смешанного стиля обратился к своим болельщикам в соцсетях с философским посланием. (У Нурмагомедова только в Инстаграме 15 млн подписчиков, больше из наших звезд лишь у Ольги Бузовой. - Ред.)

«7 сентября будет охотиться не просто орел, а голодный орел. Это два разных зверя. Мы сделаем все как обычно. Вылетим на охоту и поймаем добычу», - написал Хабиб.

Кумир Востока

Владелец UFC Дана Уайт неспроста решил вернуться в Арабские Эмираты. До этого мастера смешанных единоборств посещали ОАЭ только дважды. Последний турнир в 2014 году ознаменовался провалом. Зрителей не слишком заинтересовали американские бойцы и огорчило отсутствие главных звезд организации.

Все изменилось после боя Хабиба и Конора Макгрегора в прошлом году. Нурмагомедов объединил вокруг себя всех болельщиков-мусульман, которые всецело поддерживали его во время конфликта с Макгрегором. После яркой победы Хабиб не раз посещал ОАЭ и другие страны Ближнего Востока, где везде его встречали как героя. А сейчас билеты на вечер единоборств были проданы всего за двое суток! Самые дорогие, если переводить в рубли, стоили в районе 140 - 150 тысяч рублей.

Свидетельство популярности и рекордный гонорар Хабиба. Отец бойца объявил, что сын гарантированно заработает в 3 - 3,5 раза больше, чем за бой с Макгрегором. А тогда Нурмагомедов должен был получить 2 млн долларов, но 500 тысяч из них пришлось отдать на штраф, который ему влепили после той эпической драки в Лас-Вегасе. На бой с Макгрегором Нурмагомедов-старший поехать не смог, ему не дали американской визы. А вот в ОАЭ Абдулманапу Нурмагомедову очень рады. Мало того, впервые в истории UFC в октагон Хабиб выйдет с отцом.

У Порье нет шансов?

Соперник Хабиба - ударник Дастин Порье. Букмекеры оставляют американцу около 15 процентов шансов на успех в этом бою. Порье за карьеру провел 31 бой, выиграл 25, но в то же время потерпел 5 поражений. Порье проигрывал нокаутами Конору Макгрегору и Майклу Джонсону, которых Хабиб в октагоне вскоре уничтожил.

Где смотреть?

Первый канал впервые в истории покажет основной кард турнира UFC. В прямом эфире зрители увидят пять боев, где кроме Хабиба будут драться еще трое наших бойцов. Начало трансляции в субботу, 7 сентября, в 22.30.

Накануне боя Хабиба в торговые центры Дубая и Абу-Даби поступили в продажу папахи по цене от 75 до 100 долларов. Фото: instagram.com

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Так гонять вес - очень вредно для здоровья»

Первый российский чемпион в истории UFC Олег Тактаров считает, что у Нурмагомедова есть слабые места.

- У него соперник не Порье. Его уровень слабый. Главные соперники - окружение, которое влияет на репутацию и каждый день на мозги капает. А по физической части самое слабое звено Хабиба - это сгонка веса. Взять Хабиба без сгонки и Порье без сгонки - никаких вариантов не будет для американца. А здесь всегда лотерея, как организм отреагирует. А ведь с каждым годом держать вес, чтобы уложиться в ту же категорию, все сложнее, ведь мужик становится мужиком и кости становятся толще.

Честно говоря, не представляю, как Хабиб все это делает. Нужны огромная самодисциплина и желание. Каждый сам делает выбор. Я знаю, сколько он весит реально, сгонять по 10 - 15 кг - это просто негуманно по отношению к себе. Нарушение работы почек, печени. Я никогда не гонял вес, шел на категорию выше, хотя соперники там и были более сильные.