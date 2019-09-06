2019-09-06T09:34:19+03:00
Звезды

Алек Болдуин готовится стать отцом в шестой раз

61-летний актер рассказал о грядущем пополнении в семействе
Ирина СУХАНОВА
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Алек Болдуин и его жена Хилария собираются снова стать родителями.Алек Болдуин и его жена Хилария собираются снова стать родителями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того, как в апреле этого года в семью Алека Болдуина пришло горе (у жены голливудской звезды Хиларии случился выкидыш) казалось, ничто не заставит пару снова подумать о наследнике. Тем более, что у них и так уже четверо детей. Алеку 61 год – солидный возраст для отцовства. Да и Хилария незадолго до выкидыша призналась, что ее тело уже не так хорошо переносит беременность. Но любовь к детям победила. На днях во время шоу известного телеведущего Кевина Нилона Болдуин признался, что в их семье скоро появится еще один ребенок. Алекс станет отцом в шестой раз!

Правда, пока что рождение еще одного наследника – только в планах звездного семейства. Но то, что у них будет еще один малыш, Болдуин не сомневается.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – заявил актер, когда телеведущий принялся расспрашивать его о семейных планах.

Кевин тут же поинтересовался: Хилария уже беременна?

- Пока что нет! – ответил Болдуин. Потом подумал и добавил: «Во всяком случае, мне еще об этом неизвестно».

А когда ведущий шоу спросил Алека, чего он желает больше всего на свете, актер со вздохом ответил:

- Денег, как можно больше денег, чтобы я мог оставить их моей жене и детям, когда умру. Ведь я не смогу оставаться с ними очень долго, признаемся честно...

Алек на 26 лет старше своей жены, но они прекрасно ладят. В семье подрастают четверо детей мал мала меньше – дочка Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео. Своего четвертого ребенка Хилария родила в мае 2018 года. Алек Болдуин тогда стал отцом в пятый раз – у него есть дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер. Судя по снимкам в Инстаграме Хиларии, Алек - отличный отец, который прекрасно справляется с малолетними отпрысками.

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дети — это то, что я люблю больше всего на свете. Вообще-то я не планировала первоначально заводить большую семью. Но раз уж так получилось, то теперь я каждый раз думаю, а почему бы мне не продолжить? – рассказывала Хилария в одном из интервью.Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей. По словам друзей Болдуина, этот роман пошел ему на пользу: у артиста словно открылось в жизни второе дыхание. Алек заметно похудел и помолодел, стал более подтянутым и счастливым. Он даже превратился в вегетарианца – чего не сделаешь ради любимой.

С первой женой Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу. 24-летняя наследница актера стала моделью и делает вполне успешную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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