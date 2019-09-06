Ирина Шейк снялась обнаженной в новой рекламе Calvin Klein

Ирина Шейк продолжает подписывать один выгодный контракт за другим. Недавно она снялась в осенней рекламной кампании британской марки Burberry, а теперь стала «лицом» новой коллекции сумок Calvin Klein. Кадры из фотосессии и промо-ролик супермодель опубликовала в Инстгараме. В рекламе Ирина снялась полностью обнаженной, прикрывшись только сумочкой.

На кадрах черно-белого ролика Ирина позирует, сидя на стуле. При этом из одежды на ней — только черные колготки в крупную сетку. В следующей сцене она предстает уже без этой детали гардероба, совершенно голой, прикрывая стратегические места новой сумочкой Calvin Klein. Красавица выглядит как всегда великолепно со своей точеной фигурой и выразительным лицом.

life_style.guide Calvin Klein @irinashayk is stripped back in #MYCALVINS

В интервью итальянскому Vanity Fair, которое вышло одновременно с рекламной кампанией, Шейк рассказала, что дает ей силы и вдохновение.

- Я никогда не сдаюсь и всегда следую за своими мечтами, - рассказала Ирина. Модель добавила, что поддержка семьи позволяет ей чувствовать себя всегда на высоте. А самым сильным человеком, которого она когда-либо встречала, 32-летняя Ирина считает свою бабушку.

На кадрах черно-белого ролика Ирина позирует, сидя на стуле. Фото: кадр видео.

После разрыва с голливудским актером Брэдли Купером (о том, что они разошлись, стало известно весной) Ирина много времени проводит с семьей — мамой и сестрой. Недавний отпуск в Италии модель провела вместе с мамой Ольгой Шайхлисламовой. Вдвоем они отдыхали в красивом отеле на озере Комо. Кадрами из отпуска Шейк поделилась в Инстаграме: модель сфотографировалась вместе с мамой на ужине за красиво накрытым столом, сервированном прямо у воды. Поклонники отмечают, что манекенщица очень похожа на свою маму, которая в молодости тоже была настоящей красавицей.

При этом из одежды на ней - только черные колготки в крупную сетку. Фото: кадр видео.

Пока Шейк вместе с мамой отдыхала в Италии, за ее двухлетней дочкой Леей присматривал отец Брэдли Купер. Брэдли теперь живет в Лос-Анджелесе, а Ирина перебралась в Нью-Йорк, где у нее есть квартира.

- После из расставания Брэдли продолжает много времени проводить с дочкой, - рассказал источник из окружения актера журналу People на прошлой неделе. - Он очень заботливый отец. Он мечтает, чтобы Леа жила нормальной жизнью, окруженная друзьями, с которыми она могла бы играть.

irinashayk Unlocked in #MyCalvins. The new @calvinklein lock handbag collection is here #CalvinKlein @inezandvinoodh casting: @ashleybrokaw

Знакомый Купера также рассказал о причинах расставания актера и модели. По словам инсайдера, Ирина переживала из-за того, что они на самом деле никогда не жили нормальной семейной жизнью. Хотя они прожили вместе несколько лет и даже родили дочку, Ирина мечтала, что их отношения станут ближе и крепче. Но Брэдли постоянно игнорировал ее желания.

- Он даже не задумывался о том, чтобы купить для них с Ириной в Калифорнии общий дом. Тот дом, в котором они жили, был только его дом. И он ничего не предпринимал в этом направлении, - сообщил приятель актера. - Даже после рождения дочки он и не думал жениться на Ирине. Конечно, она этого ждала. Казалось, что они по-настоящему не жили вместе, и единственное, что их связывало, - это ребенок.

irinashayk Ирина провела отпуск с мамой в Италии на озере Комо.