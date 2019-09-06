Кейт Мосс пришла на Нью-Йоркскую Неделю моды в прозрачном платье без нижнего белья

В Нью-Йорке открылась Неделя моды: знаменитые кутюрье представили свои новые коллекции сезона весна-лето-2020. На одном из мероприятий Недели появилась Кейт Мосс: 45-летняя британская супермодель прилетела в Штаты прямиком из Сан-Тропе, где она отдыхала с бойфрендом. Видимо, Кейт решила похвастаться свежим загаром, и потому вышла на красную дорожку в прозрачном платье без бюстгальтера.

Платье-сетка было густо покрыто бархатными узорами, но даже они не срывали тот факт, что на Кейт нет нижнего белья. Как и ее бюст, открывшийся фотографам во всей красе. К слову, модель в отличной форме: за последнее время она очень похудела, выглядит подтянутой и здоровой. «Британская роза» смотрится намного лучше, чем несколько лет назад: тогда пристрастие звезды подиума к алкоголю, кокаину и сигаретам практически разрушили ее карьеру. Но теперь Кейт взялась за ум, поборола вредные привычки и заботится о своем здоровье.

Под прозрачным платьем у манекенщицы не было бюстгальтера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Кейт стала совершенно другим человеком. Она будто превратилась в лучшую версию себя. Кейт максимально сосредоточена на себе и буквально пышет здоровьем, - рассказал недавно источник из окружения манекенщицы.

Сама Кейт Мосс уверяла в интервью, что окончательно покончила со старыми пристрастиями и теперь каждый день занимается йогой. Кроме того, манекенщица тщательно заботится о своей коже.

На Лазурном берегу Кейт отдыхала с немецким аристократом Николаем фон Бисмарком. Молодой человек - модный фотограф с мировым именем и праправнук легендарного «железного канцлера» Германии Отто фон Бисмарка. Николай на 13 лет младше Кейт, но это совершенно не мешает идиллии в их отношениях. С молодым Бисмарком модель встречается уже больше четырех лет – поговаривают, что дело у них идет к свадьбе.

Супермодель в отличной форме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем у Кейт подрастает достойная замена – 16-летняя дочь Мосс Лила Грейс уже начала сниматься для глянцевых журналов. Лила очень похожа на свою звездную маму в юности, и это, конечно, раззадоривает редакторов модных изданий, мечтающих заполучить на свои страницы вторую Кейт Мосс. Первые шаги в мире моды делает и младшая сестра Кейт Лотти Мосс. Девушке 21 год, она снимается для глянца и уже стала «лицом» нескольких модных брендов.