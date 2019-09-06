Шаловливые ручки: Александр Цекало не смог сдержать себя, пока его жена вела машину

Пока Александр Цекало был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке, мы практически ничего не знали об их семейной жизни. Зато теперь, когда 58-летний продюсер сыграл свадьбу с 28-летней красавицей Дариной, поклонники в курсе каждого сердечного порыва молодого мужа. В своем Инстаграме Дарина часто делится с подписчиками интимными моментами нежной страсти, которая настигает супругов порой в довольно необычных местах — например, за столиком в ресторане. Или в машине. Именно таким кадром Дарина и поделилась в соцсетях.

Супруга продюсера запечатлела, как рука мужа лезет к ней под юбку. Сама Дарина при этом сидит за рулем и ведет машину.

- Опасно, зато весело. По дороге домой, - подписала она снимок, разместив его в Сториз.

Дарина поделилась кадром своего семейного счастья с Александром. Фото: Инстаграм.

Цекало и его половинка сейчас живут в США — там у Дарины работа (она актриса) и любимое дело — живопись. Начинающая художница рисует обнаженные мужские тела, причем топлесс (рабочими кадрами она тоже часто делится в Инстаграме).

Александр не скрывает, что он без ума от своей жены — в этом он признавался в интервью:

- «Ты мой человек» - это очень важно сказать друг другу. Любовь все меняет — цвета, вкус, все. Без этого нельзя, - рассказал Цекало в программе «Белая студия» на канале «Культура». - Я сейчас нахожусь в состоянии невероятного счастья. То, что у меня есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю Дарину. Что там было позади — не важно. Важно то, что будет впереди.

Четвертая жена продюсера родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Со своим отцом, казахским бизнесменом Бахытом Сапаровым, Дарина не общается – он давно расстался с ее матерью. Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин. Но теперь она носит фамилию Цекало: после свадьбы с продюсером она взяла фамилию мужа.

Супруга Цекало - начинающая художница. Фото: Инстаграм.

В США состоятельный отчим оплатил ей образование в университете. Дарина выучилась на финансиста и даже устроилась работать в крупную компанию. Но долго в ней не задержалась — ее манил Голливуд. Девушка бросила скучный офис и разослала резюме в актерские агентства. Она снималась в фотосессиях и участвовала в массовке в нескольких фильмах. Именно киношный мир и свел ее с Цекало: их познакомили общие приятели.

Влюбленные тихо расписались в США в присутствии родственников. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз, а медовый месяц молодожены провели в Италии в роскошной вилле на озере Комо.