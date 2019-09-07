Культовые места России покажет «Карта Родины» вместе с Артемом Скляром

Уже совсем скоро стартует новый сезон программы «Карта Родины» на канале «БелРос». В свежих выпускать создатели проекта покажут не только другие уголки Союзного государства, которые считаются культовыми, но и представят нового ведущего - Артема Скляра. Он рассказал о самых ярких моментах со съемок.

Ведущий для начала рассказал, что эта работа, не только – мечта, но и изматывающий труд. Он посетовал, что в местах, где принята отдыхать, приходится трудиться с пяти утра, чтобы успеть «отснять материал при хорошем свете, пока нет толп туристов». Но даже при всем при этом, это лучшая работа в мире, считает ведущий.

- Оказалось, что я многих вещей просто-напросто боюсь. В Анапе, например, были подводные съемки с аквалангом. У меня первое погружение – и переклинило. Не могу и все. Увильнуть пытался. Говорил продюсеру, что заболел, пробовал кашель симулировать, - вспоминает ведущий, добавив, что нырять все же пришлось.

Однако самыми экстремальные съемки, по мнению Артема, были в чернобыльской зоне отчуждения в Беларуси.

- Эти места только открыли для посещения, и мы были первыми, кто туда на своей машине проехал. Там было очень не по себе. Одна из точек съемки - на вышке, с которой видно тот самый взорвавшийся энергоблок атомной станции. Когда один из наших продюсеров увидел отснятый материал, за словом в карман не полез: «Вы что, придурки, трогали железо?» А мы и правда там все трогали. Потом нас поили красным вином, потому что прочитали, что это выводит радиацию. И таких моментов было много. Все покажем в «Карте Родины».

Опытный путешественник также поделился несколькими лайфхаками, которые пригодятся в отпуске.

Во-первых, Скляр советует не бояться есть в дешевых столовых для местных. Часто именно там не только бюджетная, но и самая вкусная и сытная еда. Также он рекомендовал не прятать эмоции, местные с большим удовольствием и энтузиазмом расскажут о своем городе или стране, увидев искренность туристов. И последний, но не менее важный лайфак, - меньше планировать, а больше импровизировать.

- Сегодня - этот город, завтра - переезд в другой. Но вдруг там не понравится или здесь настолько по душе, что уезжать не хочется, а у вас уже забронировано и оплачено. К тому же нередко самые яркие события во время путешествий происходят случайно, когда их не ждешь, - советует Артем Скляр.