Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open

23-летний российский теннисист Даниил Медведев уже вошел в историю. Нет, он еще не выиграл титул - впереди еще один матч с самим Рафаэлем Надалем, который в полуфинале победил Берреттини (7:6, 6:4, 6:1). Но сам выход Медведева в финал US Open уже огромный успех. Последний раз это удавалось Марату Сафину 19 лет назад, в 2000 году, после чего он выиграл турнир в Нью-Йорке. А всего в финалах «Большого шлема» российские теннисисты не играли 14 лет. Последним был опять же Марат Сафин, дошедший до финала на Australian Open-2005.

Даниил Медведев в полуфинале расправился с болгарином Димитровым - 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. По счету кажется, что матч был не таким уж и тяжелым. Но победу почти в каждом гейме россиянину пришлось добывать с большим трудом. Тем более, если учесть, что только в Нью-Йорке Медведев до полуфинала провел на корте 42 часа! В то время как Димитров играл менее 20 часов, а Надаль и вовсе 16…

Даниил сказал, что особенно тяжелой оказалась концовка первого сета, но потом появилась какая-то сила.

- В первом сете Димитров играл лучше. Но мне немного повезло в концовке. И после этого динамика совершенно изменилась. Думаю, мы оба вышли на какой-то другой потрясающий уровень. В моей игре появилась какая-то неведомая сила, и она помогает выигрывать эти безумные матчи, которые пару месяцев назад я бы, наверное, проиграл. Как, например, Гоффену на Уимблдоне. Там была похожая борьба, похожий матч, но я не смог его сломить.

Но в Америке все идет удачно. Я выиграл несколько длинных матчей, и это говорит, что я в отличной форме, психологической и физической. Я чувствовал, что чего-то не хватает, и старался это найти. Но это пришло само-собой, - приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Сам Димитров подтвердил, что соперник надежно сыграл в ключевые моменты матча, не допуская глупых ошибок, как он сам.

КСТАТИ

– Медведев за выход в финал уже заработал 1 900 000 долларов! Победитель выиграет в два раза больше.

– В Америке на покрытии хард, начиная с августа, Медведев провел уже 22 матча. И выиграл 20 из них…

– Всего же Медведев выиграл уже 50-й матч в сезоне – больше всех в туре.

- Медведев со следующей недели впервые поднимется на 4-ю строчку мирового рейтинга.

- Даниил уже попал в финальный чемпионат АТП, где выступят 8 сильнейших.

Финал с Рафаэлем Надалем состоится в воскресенье поздно вечером по московскому времени (около 23.00).