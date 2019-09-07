2019-09-07T12:51:08+03:00
Общество

В Москве откроется выставка в честь 45-ления БАМа

Увидеть все работы участников проекта можно в московском арт-комплексе «Винзавод»
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Одна из станций на БАМеОдна из станций на БАМе
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Так ее увидел участник фотовыставки, посвященной юбилею Байкало-Амурской магистрали, которая откроется 1 октября - в День ОАО «РЖД».

Увидеть все фотографии можно будет бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Известные фотографы специально для этого проекта проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодня.

А «Комсомолка» будет знакомить вас с лучшими работами на своих страницах.

Еще больше фото - на www.бам45.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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