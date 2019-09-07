2019-09-07T15:01:23+03:00
Звезды

Татьяна Толстая удивила американцев феноменальными математическими способностями

Известная писательница рассказала об американских студентах
Сергей СЕЛЕДКИН
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На публике Татьяна Никитична появляется крайне редкоНа публике Татьяна Никитична появляется крайне редкоФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С тех пор как закрылась "Школа злословия", у поклонников Татьяны Толстой почти пропала возможность радоваться остроязычию писательницы. На публике Татьяна Никитична появляется крайне редко, количество постов в "Фейсбуке" резко сократила.

Неудивительно, что на субботний паблик-ток в Высшую Школу Экономики, где обещала выступить Толстая, народу набилось - как селедки в бочку. Предполагалось, что разговор будет узкоспециальный, ведь разговор носил длинное название "Можно ли научить творческому письму? - Нет. Нужно ли учить творческому письму? - Да". Но, к счастью, Татьяна Никитична вышла за рамки и поговорила о личном и живом. Например, рассказала о том, как поразила американцев своими математическими способностями:

"Я сказала, хотите, фокус. Разделю большое число на большое, а вы на калькуляторе проверите".

Писательница разделила число "углом", как учили в школе, чем произвела неизгладимое впечатление на коллег из колледжа.

- Я им сказала, а давайте, вы будете меня вывозить в шарабане на ярмарку. Бородатую женщину возьмем, а я буду показывать деление без калькулятора. Думаю, в Америке, если найти нормального продюсера можно на сезон баблишка-то наскрести, - заключила Толстая.

Толстая пожаловалась, что американские студенты не такие, как наши. Стихотворений наизусть не учат, понять "Анну Каренину не могут", читают по касательной и воспринимать сложные тексты неспособны. Мало кто из выпускников публичных школ знает таблицу умножения ("зачем учить, головка болеть будет"), а попытки учителя заставить студента что-то узнать - воспринимаются как тирания и угроза демократии и карается жалобой в деканат.

Толстая призналась, что очень волновалась, приступая к работе в американском колледже: ведь английский язык ей не родной и студенты знают его гораздо лучше. Однако знакомые и друзья заверили: все страхи. ерунда, ведь из всей системы времен английского глагола, студенты знают только прошедшее. "Я подумала, что меня утешают. Оказалось - что нет", - констатировала спикер.

На вопрос модератора дискуссии, профессора Майи Кучерской, можно ли научить письму, Толстая ответила афористично: "гения научить нельзя, талант можно подучить, что же можно сделать с бездарем? У бездаря можно переключить внимание".

В завершение выступления писательница прочла отрывок из романа "Легкие миры", ту часть, которая касалась опыта преподавания creative writting. Толстаяа особенно выделяла голосом "практические" рекомендации: "Отказ от собственного интеллекта, интеллект раздражает", "система Станиславского, помноженная на Хлестаковщину" и важный совет:

"Опытный преподаватель знает: студента не надо учить. Надо создать у него ощущение, что он научился".

Напомним, паблик-ток проходил в рамках международной научной конференции "Теории и практики литературного мастерства", состоявшейся в ВШЭ на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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