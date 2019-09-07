Ирина Виторган объяснила, почему пока не оформила материнский капитал

Как не позвонишь Виторганам-старшим, из телефонной трубки несется детский плач и гомон. О том, что в их семье появилась вторая дочь Клара, стало известно в конце августа. Полтора года назад 26 февраля 2018 родилась старшая девочка Этель. История появления на свет очаровательных малышек до сих пор остается тайной. Дело в том, что для Ирины Виторган Этель стала первым ребенком. Правду о том, как удалось родить в столь почтенном возрасте, она рассказывать не хочет. Тем не менее в течение полутора лет она дважды стала мамой. И теперь ей положен материнский капитал - 453 тысяч рублей.

Как рассказал Ирина, заниматься оформлением документы для получения материальной поддержки, ей пока некогда, слишком много времени отнимают заботы о малышках «Почему-то всех волнует, буду я оформлять материнский капитал или нет?» - изумилась Ирина, когда мы ей позвонили.

Конечно, Эммануил Виторган помогает чем может, иногда гуляет с коляской во дворе, но в декабре ему исполнится 80 лет. Без помощи двух нянь Ирина с детьми не справилась бы. Кроме того у нее есть помощница по хозяйству.

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