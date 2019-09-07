Венеция-2019: Почему женщины убивают (мужчин)

Участник конкурса «Горизонты», индийский фильм «Тень воды» лауреата, не поверите, роттердамского «Тигра» Санала Кумара Сасидхарана - положительно смехотворное, местами отдающее любительщиной повествование о пухлой, забитой деревенской девушке, отправившейся без спроса родителей с дружком прошвырнуться в город, а на обратном пути изнасилованной толстым водителем, которого дружок почему-то называет «боссом».

Полфильма проходит под вой и слезы главных героев, которые не знают, как, потеряв девственность, девушка может вернуться в родную деревню. Не хватает лишь песен, которые скрасили бы этот фестивальный примитивизм. Заканчивается все убийством насильника, после чего, рыдая по оному, несознательная индийская женщина, разбивает голову своему несостоявшемуся жениху огромным камнем. И окровавленные воды Ганга (или что у них там) покрывают их всех.

Индийский фильм «Тень воды» лауреата роттердамского «Тигра»

Итальянская «Невия» Нунции Де Стафано (продюсер - Маттео Гарроне) также повествует о жизни молодой девушки, сборщицы мусора, чья бабушка, придя на смену посаженному в тюрьму сыну, вступает в торговлю наркотиками. Но, в отличие от индианки, Невия - независимая девушка, которая знает, чего хочет. С индианкой ее роднит только нанесение побоев ухажеру. В финале она находит себя, поступив на работу в передвижной цирк.

Один из немногих фильмов фестиваля, где в центре были все же мужчины, - французская комедия «Мои дни славы» Антуана де Бари, тоже показанная в «Горизонтах». Она имеет главным персонажем прелестного молодого актёра-неудачника, который не очень хорошо понимает сам про себя, не очень знает, чего хочет в жизни и ведёт себя как ребёнок, забавляясь разнообразными пранками.

Итальянская «Невия» Нунции Де Стафано

Какой-то не очень вменяемый немецкий режиссёр артхауса вроде увидел его в роли ... молодого генерала де Голля, но он к сожалению, не очень знает, кто выиграл Вторую мировую войну - кажется, Франция, но и немцы, по его мнению, «воевали очень хорошо». Играющий главную роль Венсан Лакост - главное достоинство кинофильма, в этом молодом актере есть самоирония и шарм, которых всегда было с избытком у французских артистов золотых времён и которых почти не сыщешь у нынешних.

«Неделя критики» завершилась эзотерическим мексиканским эпосом «Санкториум» Джошуа Гиля о мексиканских же крестьянах, не знающих как им быть между наркокартелями и полицией. Уповать можно только на магическую силу природы, что они и делают.

В секции «Венецианская классика» показали изысканное и трогательное интимное эссе «Бабенко. Скажи мне, когда я умру»

Секцию «Венецианская классика» украсило изысканное и трогательное интимное эссе «Бабенко. Скажи мне, когда я умру» - хроника последних дней жизни знаменитого бразильского режиссёра Эктора Бабенко, много работавшего в Голливуде. Его, умирающего от рака, снимала его жена Барбара Паз, и ее полный нежности к нему взгляд несет просветление.

Бабенко, боровшийся с болезнью на протяжении долгих десятилетий, сам пожелал стать героем фильма. Кино помогало ему превозмогать болезнь, оно же облегчило ему уход из жизни. Впрочем, был ли этот уход? Как намекает жена и коллега, создатель «Поцелуя женщины-паука» и «Чертополоха», возможно, прекрасно живет себе в Гон-Конге, наслаждаясь уединением и видом на море.

Какой-то не очень вменяемый немецкий режиссёр артхауса вроде увидел его в роли ... молодого генерала де Голля, но он к сожалению, не очень знает, кто выиграл Вторую мировую войну - кажется, Франция, но и немцы, по его мнению, «воевали очень хорошо». Играющий главную роль Венсан Лакост - главное достоинство кинофильма, в этом молодом актере есть самоирония и шарм, которых всегда было с избытком у французских артистов золотых времён и которых почти не сыщешь у нынешних.

«Неделя критики» завершилась эзотерическим мексиканским эпосом «Санкториум» Джошуа Гиля о мексиканских же крестьянах, не знающих как им быть между наркокартелями и полицией. Уповать можно только на магическую силу природы, что они и делают.

Секцию «Венецианская классика» украсило изысканное и трогательное интимное эссе «Бабенко. Скажи мне, когда я умру» - хроника последних дней жизни знаменитого бразильского режиссёра Эктора Бабенко, много работавшего в Голливуде. Его, умирающего от рака, снимала его жена Барбара Паз, и ее полный нежности к нему взгляд несет просветление. Бабенко, боровшийся с болезнью на протяжении долгих десятилетий, сам пожелал стать героем фильма. Кино помогало ему превозмогать болезнь, оно же облегчило ему уход из жизни. Впрочем, был ли этот уход? Как намекает жена и коллега, создатель «Поцелуя женщины-паука» и «Чертополоха», возможно, прекрасно живет себе в Гон-Конге, наслаждаясь уединением и видом на море.

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