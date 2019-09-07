Москве 872 года: как столица отмечает День рождения

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» - строчка из гимна города 7 сентября звучит на ВДНХ, Тверской улице, в Зарядье. И есть повод - Москва отмечает 872 года.

Празднования начались на ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет. На Выставку приехали президент России Владимир Путин, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, мэр Москвы Сергей Собянин. Они осмотрели ход реставрации павильона № 11 «Металлургия», в котором планируется открыть торгово-выставочный центр Республики Казахстан. Уважаемые гости посетили и большой концерт. Более 1000 артистов приехали, чтобы выступить на ВДНХ. На сцену один за другим выходили танцевальные коллективы Молдовы, Беларуси и других дружественных стран. Как же они органично вписались в большую декорацию ВДНХ - красивые павильоны, фонтан «Дружба народов». На главной улице Москвы тоже многое говорит о ВДНХ, а всего в столице запланировано 250 мероприятий.

Москвичи ехали гулять на Тверскую улицу. В праздничные дни она стала пешеходнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Веселиться столица будет до позднего вечера, в 21.00 москвичей и гостей города ждут салюты в виде пионов, пальм, хризантем, сердец, цветов из золотых нитей.

Улица пела и плясала - на сценах выступали столичные коллективыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один красочный подарок подготовил Московский метрополитен - специально ко Дню города на Смоленском метромосту с 22.00 до 23.00 покажут светомузыкальное шоу под песни "Подмосковные вечера", "The best" Тины Тернер, «Нас не догонят» группы "Тату", "Спектакль окончен" Полины Гагариной.

С яркими «бабочками» хотели сфотографироваться многиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Посмотреть праздничное мультимедийное представление москвичи и гости столицы смогут со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко, - советуют в Московском метрополитене.

Кнатаходцы в скафандрах удивляли на Тверской. А на площадке «Москва-сити» в честь 872-летия города установили мировой рекорд по хайлайну - спортсмен из Германии Фриди Кюне прошел между небоскребами на высоте 350 метров над землейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темой Дня города стал 80-летний Юбилей ВДНХФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Создали купол «Космоса», а в самом павильоне на ВДНХ сегодня появился автомобиль Юрия Гагарина («Волга» М-21). Машина будет находится в павильоне «Космос» до 15 января 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актеры дарят улыбки и поздравляют москвичей с Днем городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи увидели мини-копии скульптур и объектов ВДНХФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромный бассейн с разноцветными шарами понравился детямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Танцевать и веселиться можно до утра, тем более метро сегодня будет работать круглосуточноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гигантские улитки – фишка этого Дня города. Ждем во всех инстаграмах страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока на Тверской покоряли скалодромы, а на Цветном бульваре проходил благотворительный "Добрый забег", которая организовала модель Оксана ФедороваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Покататься на роликах с видом на Кремль и павильон ВДНХ одновременно можно только 7 сентябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Манежной площади появился сад в виде карты ВДНХФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попробовать покорить скалодром можно прямо на Тверской улицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солнечная погода и такие колоритные продавцы способствуют купить эскимо.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фонтан «Дружба народов» не настоящий, это копия. Но какая это уникальная возможность рассмотреть скульптуры так близко. На ВДНХ так не получитсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Танцуют все, а на Тверской улице просто невозможно удержатьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Немного экстрима - для детей подготовили спортивные развлеченияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверскую украсили пальмами и розами. Один в один, как на ВДНХФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Декорации сами за себя говорят о возрождении ВДНХФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН