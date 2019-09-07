2019-09-07T17:26:06+03:00
Звезды

"Любимая женушка": Настасья Самбурская отбивается от настырных женихов

Несколько мужчин много лет изводят актрису в надежде на взаимность
Ольга ЛИБГАРДТ
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Настасья Самбурская не раз признавалась, что ее одолевают крайне назойливые поклонникиНастасья Самбурская не раз признавалась, что ее одолевают крайне назойливые поклонникиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Настасья Самбурская - девушка красивая и бойкая. 32-летняя актриса и певица пользуется большой популярностью у противоположного пола. Порой, доходит до того, что женихи начинают прилюдно выяснять отношения ради внимания жгучей брюнетки.

Настасья Самбурская не раз признавалась, что ее одолевают крайне назойливые поклонники. На днях звезда сериала "Универ" решила в деталях рассказать об особо странных женихах.

Так, один молодой человек много лет сходит с ума по Настасье. Сначала он заваливал ее письмами, а с появлением Инстаграма перебрался туда. Поклонник называет актрису "любимая женушка Настасья".

Еще один незнакомец комментирует абсолютно все посты актрисы. И по каждому случаю у него находится особая история из жизни, которую он тут же озвучивает. "Пишет просто потрясающие истории из своей жизни о том, что он и космонавт, и кикбоксер, и музыкант, и режиссер, и инженер, и ветеринар, и актер, и богач, и скрипач", - сообщила артистка.

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Мужчины целуют Настасье ноги
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Третий жених дает Настасье полезные советы. "Он самый смешной. Как-будто выбирает информацию, которую хочет видеть, а какую-то, прям явную, в упор не видит, пишет абсолютно в своей логике, понятной одному ему, какую-то несусветную дичь с советами для меня", - посетовала звезда.

Но это полбеды. Женихи не только докучают актрисе, но и ругаются между собой. "Однажды они втроем зацепились! Один обвинил другого в том, что у него отклонения, второй не отставал, обещал проломить голову и убеждал другого, что он нормальный! А третий пытался угомонить их, опираясь на очередную историю из своей жизни. Я рыдала", - рассказала Самбурская.

И тут же вспомнила еще одного незнакомца. Он засыпал красавицу фотографиями, а недавно сообщил, что получил диплом летчика. "Пишет мне только в личку около года", - добавила Настасья.

Подписчики поспешили успокоить свою любимицу. Они заверили Самбурскую, что ей крупно повезло, так как женихи выплескивают свою любовь лишь в соцсети, а не в реальной жизни. А некоторые поинтересовались, вступает ли актриса в контакт с этими настырными мужчинами. В ответ Настасья сообщила: "Нет, я не в диалоге. Сказочника лайками подбадриваю, уж больно позитивны все его истории, он просто в них успевает искренне мной восхищаться. Муженек сам с собой разговаривает, летчик тоже". А тот, что со странными советами, иногда выбешивает артистку так, что она не выдерживает: "Рявкаю на него, чтобы утихомирить, но чаще просто молча смеюсь и очень тоскую, когда его долго нет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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